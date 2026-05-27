Прогнозная цена акций Совкомфлота - 110 руб. - "ВТБ Мои инвестиции"

Прогнозная стоимость акций ПАО "Совкомфлот" на горизонте года составляет 110 рублей за штуку, считают аналитики брокера "ВТБ Мои инвестиции".

Эмитент опубликовал сильную отчетность за первый квартал 2026 года, констатируют эксперты.

Выручка и рентабельность выросли благодаря обеспеченности флота долгосрочным контрактам, благоприятной конъюнктуре на танкерном рынке и пополнению флота для индустриальных сегментов, отмечают они.

22 мая на заседании совета директоров "Совкомфлот" объявил дивиденды в размере 4,87 руб. на акцию, которые будут финансироваться за счет части нераспределенной прибыли прошлых лет. При этом компания по-прежнему планирует выплачивать не менее 50% от годовой скорректированной прибыли по МСФО.

"Несмотря на сильную отчетность, акции "Совкомфлота" корректируются, рынок фиксирует прибыль по факту публикации после предыдущего роста. Наш прогноз цены акций компании на двенадцать месяцев - 110 руб." - говорится в комментарии.

