Рубль днем немного укрепляется в паре с юанем благодаря спросу на рублевую ликвидность перед налоговым периодом

Москва. 27 мая. Китайский юань слегка опускается на Московской бирже в ходе дневной сессии в среду, рубль подрастает благодаря спросу на рублевую ликвидность в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам. Согласно календарю Федеральной налоговой службы, в четверг, 28 мая, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, НДС и акцизы.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,465 руб., что на 0,4 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск опустился на 6 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 71,26 руб./$1, контракт EURRUBF уменьшился на 3 копейки, до 83,07 руб./EUR1.

Рубль развивает тенденцию к укреплению на торгах в среду, возможно отступление курса пары юань/рубль к нижней границе диапазона 10,3-10,8 руб. за юань и тестирование долларом США ближайшей поддержки, расположенной на уровне 70 руб./$1, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Несмотря на снижение цен на нефть в среду, рубль попытается развить тенденцию предыдущей сессии на фоне сохранения навеса предложения иностранной валюты перед налоговыми выплатами, приходящимися на 28 мая. В сложившейся ситуации видим риски отступления пары юань/рубль к нижней границе диапазона 10,3-10,8 руб. за юань и тестирования долларом ближайшей поддержки, расположенной на уровне 70 руб./$1", - пишет эксперт в комментарии.

При этом в конце недели, после прохождения налоговых выплат, основные мировые валюты могут попытаться перейти к восстановлению, полагает Зварич. Способствовать этому будет снижение предложения валюты на рынке, а также активизация спекулятивного спроса в преддверии объявления на следующей неделе объемов покупок валюты по бюджетному правилу.

Курс пары юань/рубль может опуститься ниже 10,4 руб./юань, пока сохраняется поддержка со стороны налогового периода, говорится в обзоре аналитиков банка "Санкт-Петербург".

"Российский рубль во вторник демонстрировал укрепление, - напоминают эксперты. - В качестве причин можно отметить поддержку российской валюте со стороны повышенных продаж иностранной валюты в преддверии пика налогового периода, а также растущие нефтяные котировки. В среду курс CNY/RUB находится у 10,45 руб./юань. Пока поддержка со стороны налогового периода сохраняется, курс может попробовать опуститься ниже 10,4 руб./юань".

Во вторник цены на нефть стремительно росли. По мнению аналитиков, причиной тому послужила очередная эскалация на Ближнем Востоке. В настоящий момент нефтяные фьючерсы Brent торгуются вблизи $97 за баррель. В среду, несмотря на выросшую неопределенность, без значимых новостей по эскалации котировки вряд ли превысят $100 за баррель, полагают в банке.

Нефть продолжает дешеветь днем в среду в надежде на скорое окончание американо-иранского конфликта. Участники рынка восприняли как позитивный сигнал новость о проходе через Ормузский пролив как минимум двух супертанкеров, везущих порядка 4 млн баррелей нефти.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск дешевеют на 2,64%, до $96,95 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снижаются в цене к этому времени на 3,53%, до $90,58 за баррель.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры с Ираном в Катаре продолжаются, однако согласование формулировок может занять несколько дней. Он в очередной раз повторил, что президент США Дональд Трамп намерен заключить сделку с Тегераном.