"БКС МИ" подтверждает "нейтральную" оценку акций ЮГК

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает "нейтральную" оценку акций ПАО "Южуралзолото" (ЮГК) с прогнозной стоимостью на уровне 0,9 рубля за штуку, сообщается в материале аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова.

Повторный голландский аукцион по продаже 67,2% бумаг эмитента и других активов, входящих в группу ЮГК, был признан несостоявшимся во вторник, 26 мая 2026 года, из-за нехватки претендентов, внесших задаток, о чем сообщило Росимущество.

"Негативная новость. Ситуация сохраняет для компании навес неопределенности. Мы не исключаем, что при третьей попытке стартовую цену аукциона могут снизить. Подтверждаем "нейтральный" взгляд на акции ЮГК, - пишут эксперты. - В спотовых ценах соотношение цены акции компании и ее прибыли на акцию (спотовый Р/Е) находится на уровне 3,5х против исторических 6,2х. С учетом наших прогнозов на горизонте года целевой Р/Е будет на уровне 3,5х. И хотя сейчас бумага торгуется с хорошим дисконтом к историческим уровням, неопределенность вокруг корпоративного управления нивелирует инвестиционную привлекательность компании".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.