Техсигналов для формирования восходящего тренда на рынке акций РФ пока нет - "Цифра брокер"

Долгосрочные перспективы российского рынка акций нейтральны, устойчивых технических сигналов для формирования восходящего тренда пока нет, говорится в материале аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".

Коррекционные настроения на российском рынке акций продолжают преобладать, при этом индекс Мосбиржи закрепился существенно ниже всех ключевых скользящих средних, констатируют эксперты.

Средняя дневная волатильность остается на умеренно повышенном уровне, отражая сохраняющуюся активность участников торгов. Значения RSI и RVI указывают на ослабление рыночного импульса и преобладание давления со стороны продавцов. Повышенный уровень ADX подтверждает наличие сильного направленного движения, что увеличивает вероятность сохранения текущей динамики.

В сложившейся конфигурации краткосрочные попытки стабилизации не исключены, однако общий технический фон пока остается негативным, говорится в комментарии инвесткомпании.

Долгосрочные перспективы нейтральны, считают аналитики, устойчивых технических сигналов для формирования восходящего тренда пока нет.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.