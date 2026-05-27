Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену акций ВТБ на уровне 100 руб

Freedom Finance Global подтверждает прогнозную стоимость акций ВТБ на уровне 100 рублей за штуку, рейтинг - "держать", сообщается в материале аналитика Натальи Мильчаковой.

Наблюдательный совет эмитента рекомендовал собранию акционеров направить на дивиденды 25% от чистой прибыли по МСФО за 2025 год, что соответствует 125,5 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию составит 9,71 руб.

Годовое общее собрание акционеров (ГОСА) состоится 30 июня 2026 года. Рекомендованная дата для составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 20 июля 2026 года.

Также ВТБ планирует новое SPO - на этот раз для финансирования партнерства с группой Wildberries-Russ (RWB). Набсовет принял решение предложить акционерам на собрании 30 июня рассмотреть вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций по открытой подписке. Цена размещения - 87 руб. за акцию.

"По нашему мнению, все эти события означают, что ЦБ РФ одобрил дивиденды за 2025 год только на условиях, что ВТБ увеличит свою капитализацию, чтобы после распределения прибыли соответствовать требуемому нормативу достаточности капитала. Возможно, с этой целью эмитент приобретает такой быстроразвивающийся актив, как WB Банк, - пишет Мильчакова в обзоре. - Для миноритарных акционеров, которые и так, возможно, ожидали, что ВТБ направит на дивиденды больше 25% прибыли, новость о допэмиссии резко негативна. Однако возможность избежать размытия долей сохраняется за счет реализации преимущественного права выкупа бумаг".

Котировки акций ВТБ начнут вновь расти, когда неопределенность, связанная с допэмиссией, будет полностью устранена после разъяснений менеджментом всех целей проведения допэмиссии и появления информации о мерах защиты прав миноритариев, указывает аналитик инвесткомпании.

"Полагаем, что банк, который неоднократно демонстрировал очень высокий уровень корпоративного управления, миноритарных акционеров не обидит, а средства от допэмиссии будут направлены на перспективные проекты банка и развитие его новых активов. На данный момент мы подтверждаем целевую цену акций ВТБ на уровне 100 руб. с рейтингом "держать", - говорится в материале Freedom Finance Global.

