Прогнозная цена акций Совкомфлота - 107 руб. - ПСБ

Прогнозная стоимость акций ПАО "Совкомфлот" на горизонте года составляет 107 рублей за штуку, говорится в материале эксперта банка ПСБ Екатерины Крыловой.

Эмитент отчитался за I квартал 2026 года по МСФО.

После тяжелого 2025 года компания не просто стабилизировала бизнес, а продемонстрировала классический V-образный разворот, доказав способность адаптироваться к жесткому внешнему давлению, отмечает аналитик.

Основными драйверами восстановления стали высокая конъюнктура танкерного рынка и эффективная перестройка логистики.

Несмотря на итоговый чистый убыток в $648 млн по результатам всего прошлого года, совет директоров рекомендовал финальные дивиденды в размере 4,87 руб. на акцию, что потребует выделения 11,57 млрд руб. Деньги будут выплачены из нераспределенной прибыли прошлых лет, а текущая дивидендная доходность составляет около 5,8-5,9%. указывает Крылова.

"Мы положительно оцениваем результаты "Совкомфлота", наш ориентир на двенадцать месяцев - 107 руб." - пишет эксперт ПСБ.

