"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "негативную" оценку акций Tesla с прогнозной стоимостью $300 за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Анны Киреевой.

"Компания смещает фокус Tesla с автобизнеса на новые направления роботакси и роботов Optimus. Продажи электрокаров и рыночная доля сокращаются, а конкуренция на ключевом рынке США - растет, и оценка сильно опережает фундаментальные показатели", - отмечает эксперт. - Текущий мультипликатор P/E Tesla составляет 203х, что существенно превышает исторический медианный показатель за последние три года (86х). Соответственно, мы считаем, что сейчас цена акций компании превышает справедливую и сохраняем "негативный" взгляд".

