"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Ренессанс страхования"

"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций акций Группы "Ренессанс страхование" с прогнозной ценой 120 рублей за бумагу по итогам отчетности за 1К26, сообщается в комментарии аналитиков.

"Результаты Группы за I квартал выглядят нейтрально, но устойчиво, - отмечают эксперты. - Давление на чистую прибыль было ожидаемым на фоне высоких расходов по выплатам в сегменте non-life и значительного замедления роста премий в life сегменте. Однако выручка в ключевых страховых сегментах продолжают расти быстрее рынка. Особенно сильную динамику показывает life-направление, где объем премий увеличился почти на 28% год к году. При этом компания сохраняет высокий уровень рентабельности капитала и комфортный запас по достаточности капитала".

На взгляд стратегов, для страховщиков одним из ключевых факторов ближайших кварталов станет цикл снижения ставок. Смягчение денежно-кредитной политики способно поддержать как спрос на страховые продукты, так и финансовые результаты сектора в целом. "Ренессанс страхование" остается одним из бенефициаров этого тренда благодаря сильной позиции на рынке и растущему инвестиционному портфелю.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.