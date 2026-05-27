"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Циана

"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Циан" с прогнозной стоимостью на уровне 850 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков брокера.

Эмитент представил результаты за первый квартал 2026 года, которые совпали с ожиданиями экспертов по выручке и превысили их прогноз по рентабельности.

Улучшение рентабельности отразится в росте свободного денежного потока, это обеспечивает для "Циан" возможность сохранять высокий уровень дивидендной доходности, отмечают аналитики брокера.

"Инвестиционный кейс компании остается привлекательным: сохраняем рекомендацию "покупать" по акциям и целевую цену в 850 рублей, что предполагает потенциал роста 32% от текущего уровня на горизонте года", - пишут они.

