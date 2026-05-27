"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает "нейтральную" оценку акций "ДОМ.РФ" с прогнозной стоимостью на уровне 2800 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста на 19%, сообщается в комментарии аналитика Артема Перминова.

"ДОМ.РФ" опубликовал финансовые результаты за апрель 2026 года по МСФО. Сильные темпы роста выручки сохранились, что при сдержанном росте операционных затрат привело к позитивному эффекту рычага для чистой прибыли, которая в январе-апреле выросла на 62% г/г, - пишет эксперт. - Мы пока не пересматриваем наш прогноз по чистой прибыли на этот год (~100 млрд руб.). Однако сохранение такой динамики в ближайшие месяцы может привести к изменению прогноза в лучшую сторону. У нас "нейтральный" взгляд на акции "ДОМ.РФ", которые торгуются с мультипликатором P/E 2026п 4,2x".

