Курс пары рубль/юань может опуститься ниже 10,40 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"

Курс пары рубль/юань может опуститься ниже 10,40 руб./юань, пока сохраняется поддержка со стороны налогового периода, говорится в обзоре аналитиков банка "Санкт-Петербург".

"Российский рубль во вторник демонстрировал укрепление, - напоминают эксперты. - В качестве причин можно отметить поддержку российской валюте со стороны повышенных продаж иностранной валюты в преддверии пика налогового периода, а также растущие нефтяные котировки. В среду курс CNY/RUB находится у 10,42 руб./юань. Пока поддержка со стороны налогового периода сохраняется, курс может попробовать опуститься ниже 10,40 руб./юань".

Во вторник цены на нефть стремительно росли. По мнению аналитиков, причиной тому послужила очередная эскалация на Ближнем Востоке. В настоящий момент нефтяные фьючерсы Brent торгуются на отметках $97,4/барр. В среду, не смотря на выросшую неопределенность, без значимых новостей по эскалации котировки вряд ли превысят $100/барр., полагают в банке.

