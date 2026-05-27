Уход индекса RGBI ниже 119п открывает путь к развитию нисходящего тренда - ПСБ

Уход индекса RGBI ниже 119 пунктов открывает путь к развитию нисходящего тренда на рынке ОФЗ, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич.

"Индекс RGBI все же пробил вниз устоявшейся диапазон 119-120 пунктов - помимо неопределенности пересмотра бюджета, дополнительным фактором стало ухудшение ожиданий по геополитике, - отмечает эксперт в комментарии. - Выход вниз из данного диапазона является негативным сигналом для рынка и открывает путь к развитию дальнейшего нисходящего тренда".

Вместе с тем, потенциал снижения ключевой ставки ЦБ, по мнению Грицкевича, сохраняется - в июне ожидается очередное снижение на 50 б.п. Однако дальнейшие перспективы остаются под вопросом - аналитик банка не исключает паузы или переход регулятора на шаг в 25 б.п. В результате, данный сценарий инвесторы будут закладывать в котировки госбумаг уже сейчас.

"В текущей ситуации целесообразно поддерживать максимальную диверсификацию портфеля облигаций - как по срочности, включая длинные ОФЗ и более короткие корпоративные выпуски сегмента ААА-АА, так и по типу купона - флоатеры и облигации с фиксированным купоном. При этом долгосрочный потенциал для роста рынка облигаций сохраняется - на горизонте 12 месяцев ключевая ставка будет ниже", - указывает стратег ПСБ.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.