Рубль попытается продолжить укрепление в среду - ПСБ

Рубль попытается развить тенденцию к укреплению на торгах в среду, возможно отступление курса пары юань/рубль к нижней границе диапазона 10,3-10,8 руб. за юань и тестирование долларом США ближайшей поддержки, расположенной на уровне 70 руб./$1, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Несмотря на снижение цен на нефть в среду, рубль попытается развить тенденцию предыдущей сессии на фоне сохранения навеса предложения иностранной валюты перед налоговыми выплатами, приходящимися на 28 мая. В сложившейся ситуации, видим риски отступления пары юань/рубль к нижней границе диапазона 10,3-10,8 руб. за юань и тестирования долларом ближайшей поддержки, расположенной на уровне 70 руб./$1", - пишет эксперт в комментарии.

При этом в конце недели, после прохождения налоговых выплат, основные мировые валюты могут попытаться перейти к восстановлению, полагает Зварич. Способствовать этому будет снижение предложения валюты на рынке, а также активизация спекулятивного спроса в преддверии объявления на следующей неделе объемов покупок валюты по бюджетному правилу.

