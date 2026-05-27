Поводов для покупок акций на рынке РФ по-прежнему нет - "Алор Брокер"

Поводов для покупок акций на российском фондовом рынке в настоящее время по-прежнему не видно, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрей Зацепин.

"Очень робкие надежды, в которые мы сами почти не верили, на отскок и возврат рынка выше 2600 пунктов по индексу Мосбиржи не оправдались. Он окончательно вышел из боковика от 15 мая вниз. Теперь отметка 2600 пунктов стала сопротивлением, а поддержкой выступает район 2450-2500 пунктов. Объем торгов составил максимальные за два месяца 97 млрд руб., что лишь подчеркивает силу движения", - пишет эксперт.

Из новых негативных драйверов Зацепин обращает внимание на анонсирование ЕС подготовки нового пакета санкций в отношении России. "Но это натянутое оправдание распродаж, поскольку ЕС уже ввел все болезненное, что мог", - отмечает он. - Более тревожат слова министра финансов РФ о намерении изменить параметры федерального бюджета и небесконечность резервов".

"Учитывая, что никакого прогресса в переговорном процессе по Украине даже не прослеживается, поводов для покупок акций мы по-прежнему не видим", - констатирует Зацепин.

Также он отмечает, что в целом сейчас стоит очень осторожно относиться к бумагам "второго эшелона". При продолжении снижения индекса Мосбиржи и ухудшении общерыночных настроений они первыми попадут под распродажи, поскольку инвесторы предпочитают оставлять в портфелях "голубые фишки", а высвобождать ликвидность за счет менее крупных эмитентов.

