S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite выросли по итогам торгов во вторник, обновив рекордные максимумы, при этом Dow Jones Industrial Average завершил сессию в минусе.

В понедельник биржи США не работали из-за праздника (День памяти).

Подъем S&P 500 и Nasdaq обусловлен прежде всего ростом котировок акций чипмейкеров. Капитализация Micron Technology подскочила на 19,3% к закрытию рынка, впервые превысив отметку в $1 трлн. Аналитики UBS повысили более чем втрое прогнозную цену акций Micron - до $1625 с $535, отметив значительные возможности, которые производитель чипов памяти получает благодаря долгосрочным контрактам с клиентами.

Котировки бумаг других представителей сектора также завершили торги уверенным ростом, в том числе акции Seagate Technology подорожали на 4,1%, Western Digital - на 8,3%, Advanced Micro Devices (SPB: AMD) Inc. - на 7,8%.

Рыночная стоимость Qualcomm Inc. (SPB: QCOM) повысилась на 4,5% на сообщении агентства Bloomberg о том, что компания заключила соглашение с китайской ByteDance Ltd. на поставку ИИ-чипов для дата-центров владельца TikTok.

В центре внимания трейдеров остается ситуация на Ближнем Востоке. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры с Ираном в Катаре продолжаются, однако согласование формулировок в сделке между Вашингтоном и Тегераном может занять несколько дней. Рубио в очередной раз повторил, что президент США Дональд Трамп намерен заключить сделку с Ираном.

В то же время Штаты нанесли новые удары по иранским целям. Представитель Центрального командования ВС США (CENTCOM) Тим Хоукинс заявил, что это было сделано в рамках самообороны "для защиты от угрозы со стороны иранских сил". Он пояснил, что целями ударов стали зенитные ракетные пусковые установки и катера, пытавшиеся установить мины.

Иран в ответ предупредил, что американская атака не останется без ответа, передает агентство Fars.

"Консенсусное мнение по-прежнему заключается в том, что в ближайшие несколько дней между Вашингтоном и Тегераном будет формально достигнута какая-то разрядка", - говорит аналитик Vital Knowledge Адам Крисафулли, слова которого приводит CNBC.

Лидерами снижения в Dow Jones во вторник стали акции Chevron Corp. (SPB: CVX) (-3,5%), UnitedHealth Group (SPB: UNH) Inc. (-3%), Merck & Co. (SPB: MRK) (-2,2%), Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) (-1,7%).

В лидерах роста оказались бумаги Caterpillar (SPB: CAT) Inc. (+3,3%) и Honeywell International (SPB: HON) (+1,7%). Контролируемый Honeywell производитель квантовых компьютеров Quantinuum сообщил о намерении разместить свыше 21 млн акций по цене $45-50 за бумагу на бирже Nasdaq. Компания рассчитывает привлечь $1,05 млрд и получить оценку в $12,7 млрд в рамках IPO.

Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка снизился на 0,23% - до 50461,68 пункта. Во вторник исполнилось 130 лет с момента создания индекса. Изначально в его состав входили акции 12 компаний, а со временем их число выросло до 30. Dow Jones впервые превысил отметку в 50000 пунктов в этом году.

Значение Standard & Poor''s 500 по итогам торгов повысилось на 0,61% - до 7519,12 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 1,19%, составив 26656,18 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в среду меняются без единой динамики.

Значение японского Nikkei 225 к 8:29 мск выросло на 0,5% - до 65337 пунктов. В начале сессии индекс поднимался до исторического максимума в 66428,8 пункта.

Повышение котировок акций технологических компаний нивелировало снижение стоимости представителей финансовой и ряда других отраслей.

"Деньги инвесторов сосредоточены на быстрорастущих акциях компаний, связанных с производством чипов, - отмечает главный аналитик IwaiCosmo Securities Казуаки Шимада. - Нет необходимости покупать другие акции, когда технологические игроки показывают стабильную доходность".

Цена бумаг Advantest увеличилась на 4,6%, Tokyo Electron - на 2,9%, Screen Holdings - на 5,1%, Disco Corp. - на 1,4%, Lasertec Corp. - на 0,7%.

Котировки акций автопроизводителей Honda и Nissan повысились на 0,8% и 1,8% соответственно, ритейлера Fast Retailing - на 3,8%, разработчика видеоигр Konami - на 4,9%.

В то же время стоимость Astellas Pharma упала на 4,5% после того, как фармацевтическая компания представила план развития на следующие пять лет, который не впечатлил инвесторов.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:29 мск уменьшился на 0,9%, гонконгский Hang Seng - на 1%.

В число лидеров снижения на Гонконгской фондовой бирже входят акции фармкомпании CSPC Pharmaceutical Group, подешевевшие на 6,3%, нефтяной CNOOC - на 3,3%, ритейлера Alibaba (SPB: BABA) - на 3,1%, автопроизводителя BYD - на 2,8%.

Также уменьшились котировки акций производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 2,2%, нефтяной PetroChina Co. (SPB: 857) - на 2,5%, , производителя электромобилей Li Auto (SPB: LI) - на 2,2%.

При этом повышается цена бумаг компьютерной Lenovo - на 5,7%, производителя аккумуляторов CATL - на 4,8%, чипмейкера Semiconductor Manufacturing International Corp. - на 2,6%, интернет-гиганта Tencent (SPB: 700) - на 1%, разработчика видеоигр Netease Inc. (SPB: NTES) - на 2,4%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:25 мск подскочил на 3,5%. С начала текущего года его значение увеличилось практически вдвое.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и смартфонов Samsung Electronics в среду выросли на 5,4%, чипмейкера SK Hynix - на 11,7%, сталелитейной Hanil Iron & Steel - на 9,4%, фармацевтической HanAll Biopharma - на 18,8%.

В то же время цена акций автомобильной Hyundai Motor снизились на 0,9%, производителя цветных металлов Korea Zinc - на 3,7%, сталелитейной Posco - на 4,1%, производителя аккумуляторов LG Energy Solution - на 3,3%, KB Financial Group - на 2,2%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,5%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 1,1% и 0,3% соответственно.

В то же время цена акций ASX рухнула на 8,4% (после падения на 13% по итогам предыдущих торгов) - до минимума почти за десять лет. Биржевой оператор в начале недели объявил о том, что ожидает роста расходов в следующем фингоду (начнется 1 июля), после чего аналитики Barrenjoey Markets, UBS и Macquarie ухудшили прогнозы по его прибыли.

Цены на нефть эталонных марок опускаются утром в среду.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:12 мск дешевеют на $1,52 (1,53%), до $98,06 за баррель. Во вторник этот контракт вырос в цене на $3,44 (3,6%), до $99,58 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снижаются в цене к этому времени на $1,89 (2,01%), до $92 за баррель. Накануне их стоимость опустилась на $2,71 (2,8%), до $93,89 за баррель.

Участники рынка восприняли как позитивный сигнал новость о проходе через Ормузский пролив как минимум двух супертанкеров, везущих порядка 4 млн баррелей нефти.

"Рынки видят перспективы сделки по Ирану, но полное открытие пролива может случиться лишь через месяцы, а возможно и кварталы, - отметил Роберт Ренни из Westpac Banking Corp. - Brent снижается на оптимизме по поводу мирного соглашения, но, пока пролив не откроется, такие снижения, скорее всего, будут временными и небольшими".

