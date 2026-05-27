S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды
Промпроизводство в РФ в апреле выросло на 1,9%
Рост промпроизводства в РФ в апреле 2026 года составил 1,9% в годовом сравнении после повышения на 2,3% в марте, сообщил Росстат. Данные по промышленности в апреле оказались лучше прогнозов экономистов, ожидавших рост на 1,5%.
 
Путин поручил проработать создание системы защиты предприятий
Президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с главой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром Шохиным поручил правительству проработать подходы к организации защиты российских предприятий от террористических атак. Как...
 
Силуанов ожидает в 2026 году рост пользователей инвествычета
В настоящее время размер федерального инвестиционного вычета составляет 3% от проинвестированных средств. В течение 2025 года наблюдался рост числа налогоплательщиков, применяющих механизм федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ),...
 
Ценовые ожидания предприятий РФ в мае снизились по итогам 4-го месяца
Ценовые ожидания предприятий РФ в мае снижались четвертый месяц подряд, они опустились ниже диапазона 2024-2025 годов, хотя и остаются повышенными, говорится в комментарии Банка России. "Уменьшение ценовых ожиданий сопровождалось снижением оценок...
 
27 мая 2026 года 09:10

S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды

S&P 500 и Nasdaq во вторник выросли и обновили рекорды, Dow Jones снизился. Большинство рынков акций Азии растет в среду, материковый Китай и Гонконг в минусе. Нефть дешевеет в среду утром, Brent торгуется у $98 за баррель.

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite выросли по итогам торгов во вторник, обновив рекордные максимумы, при этом Dow Jones Industrial Average завершил сессию в минусе.

В понедельник биржи США не работали из-за праздника (День памяти).

Подъем S&P 500 и Nasdaq обусловлен прежде всего ростом котировок акций чипмейкеров. Капитализация Micron Technology подскочила на 19,3% к закрытию рынка, впервые превысив отметку в $1 трлн. Аналитики UBS повысили более чем втрое прогнозную цену акций Micron - до $1625 с $535, отметив значительные возможности, которые производитель чипов памяти получает благодаря долгосрочным контрактам с клиентами.

Котировки бумаг других представителей сектора также завершили торги уверенным ростом, в том числе акции Seagate Technology подорожали на 4,1%, Western Digital - на 8,3%, Advanced Micro Devices (SPB: AMD) Inc. - на 7,8%.

Рыночная стоимость Qualcomm Inc. (SPB: QCOM) повысилась на 4,5% на сообщении агентства Bloomberg о том, что компания заключила соглашение с китайской ByteDance Ltd. на поставку ИИ-чипов для дата-центров владельца TikTok.

В центре внимания трейдеров остается ситуация на Ближнем Востоке. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры с Ираном в Катаре продолжаются, однако согласование формулировок в сделке между Вашингтоном и Тегераном может занять несколько дней. Рубио в очередной раз повторил, что президент США Дональд Трамп намерен заключить сделку с Ираном.

В то же время Штаты нанесли новые удары по иранским целям. Представитель Центрального командования ВС США (CENTCOM) Тим Хоукинс заявил, что это было сделано в рамках самообороны "для защиты от угрозы со стороны иранских сил". Он пояснил, что целями ударов стали зенитные ракетные пусковые установки и катера, пытавшиеся установить мины.

Иран в ответ предупредил, что американская атака не останется без ответа, передает агентство Fars.

"Консенсусное мнение по-прежнему заключается в том, что в ближайшие несколько дней между Вашингтоном и Тегераном будет формально достигнута какая-то разрядка", - говорит аналитик Vital Knowledge Адам Крисафулли, слова которого приводит CNBC.

Лидерами снижения в Dow Jones во вторник стали акции Chevron Corp. (SPB: CVX) (-3,5%), UnitedHealth Group (SPB: UNH) Inc. (-3%), Merck & Co. (SPB: MRK) (-2,2%), Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) (-1,7%).

В лидерах роста оказались бумаги Caterpillar (SPB: CAT) Inc. (+3,3%) и Honeywell International (SPB: HON) (+1,7%). Контролируемый Honeywell производитель квантовых компьютеров Quantinuum сообщил о намерении разместить свыше 21 млн акций по цене $45-50 за бумагу на бирже Nasdaq. Компания рассчитывает привлечь $1,05 млрд и получить оценку в $12,7 млрд в рамках IPO.

Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка снизился на 0,23% - до 50461,68 пункта. Во вторник исполнилось 130 лет с момента создания индекса. Изначально в его состав входили акции 12 компаний, а со временем их число выросло до 30. Dow Jones впервые превысил отметку в 50000 пунктов в этом году.

Значение Standard & Poor''s 500 по итогам торгов повысилось на 0,61% - до 7519,12 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 1,19%, составив 26656,18 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в среду меняются без единой динамики.

Значение японского Nikkei 225 к 8:29 мск выросло на 0,5% - до 65337 пунктов. В начале сессии индекс поднимался до исторического максимума в 66428,8 пункта.

Повышение котировок акций технологических компаний нивелировало снижение стоимости представителей финансовой и ряда других отраслей.

"Деньги инвесторов сосредоточены на быстрорастущих акциях компаний, связанных с производством чипов, - отмечает главный аналитик IwaiCosmo Securities Казуаки Шимада. - Нет необходимости покупать другие акции, когда технологические игроки показывают стабильную доходность".

Цена бумаг Advantest увеличилась на 4,6%, Tokyo Electron - на 2,9%, Screen Holdings - на 5,1%, Disco Corp. - на 1,4%, Lasertec Corp. - на 0,7%.

Котировки акций автопроизводителей Honda и Nissan повысились на 0,8% и 1,8% соответственно, ритейлера Fast Retailing - на 3,8%, разработчика видеоигр Konami - на 4,9%.

В то же время стоимость Astellas Pharma упала на 4,5% после того, как фармацевтическая компания представила план развития на следующие пять лет, который не впечатлил инвесторов.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:29 мск уменьшился на 0,9%, гонконгский Hang Seng - на 1%.

В число лидеров снижения на Гонконгской фондовой бирже входят акции фармкомпании CSPC Pharmaceutical Group, подешевевшие на 6,3%, нефтяной CNOOC - на 3,3%, ритейлера Alibaba (SPB: BABA) - на 3,1%, автопроизводителя BYD - на 2,8%.

Также уменьшились котировки акций производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 2,2%, нефтяной PetroChina Co. (SPB: 857) - на 2,5%, , производителя электромобилей Li Auto (SPB: LI) - на 2,2%.

При этом повышается цена бумаг компьютерной Lenovo - на 5,7%, производителя аккумуляторов CATL - на 4,8%, чипмейкера Semiconductor Manufacturing International Corp. - на 2,6%, интернет-гиганта Tencent (SPB: 700) - на 1%, разработчика видеоигр Netease Inc. (SPB: NTES) - на 2,4%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:25 мск подскочил на 3,5%. С начала текущего года его значение увеличилось практически вдвое.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и смартфонов Samsung Electronics в среду выросли на 5,4%, чипмейкера SK Hynix - на 11,7%, сталелитейной Hanil Iron & Steel - на 9,4%, фармацевтической HanAll Biopharma - на 18,8%.

В то же время цена акций автомобильной Hyundai Motor снизились на 0,9%, производителя цветных металлов Korea Zinc - на 3,7%, сталелитейной Posco - на 4,1%, производителя аккумуляторов LG Energy Solution - на 3,3%, KB Financial Group - на 2,2%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,5%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 1,1% и 0,3% соответственно.

В то же время цена акций ASX рухнула на 8,4% (после падения на 13% по итогам предыдущих торгов) - до минимума почти за десять лет. Биржевой оператор в начале недели объявил о том, что ожидает роста расходов в следующем фингоду (начнется 1 июля), после чего аналитики Barrenjoey Markets, UBS и Macquarie ухудшили прогнозы по его прибыли.

Цены на нефть эталонных марок опускаются утром в среду.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:12 мск дешевеют на $1,52 (1,53%), до $98,06 за баррель. Во вторник этот контракт вырос в цене на $3,44 (3,6%), до $99,58 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снижаются в цене к этому времени на $1,89 (2,01%), до $92 за баррель. Накануне их стоимость опустилась на $2,71 (2,8%), до $93,89 за баррель.

Участники рынка восприняли как позитивный сигнал новость о проходе через Ормузский пролив как минимум двух супертанкеров, везущих порядка 4 млн баррелей нефти.

"Рынки видят перспективы сделки по Ирану, но полное открытие пролива может случиться лишь через месяцы, а возможно и кварталы, - отметил Роберт Ренни из Westpac Banking Corp. - Brent снижается на оптимизме по поводу мирного соглашения, но, пока пролив не откроется, такие снижения, скорее всего, будут временными и небольшими".

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры с Ираном в Катаре продолжаются, однако согласование формулировок может занять несколько дней. Он в очередной раз повторил, что президент США Дональд Трамп намерен заключить сделку с Тегераном.

В то же время Штаты нанесли новые удары по целям в Иране. Представитель Центрального командования ВС США (CENTCOM) Тим Хоукинс заявил, что это было сделано в рамках самообороны "для защиты от угрозы со стороны иранских сил". Он пояснил, что целями ударов стали зенитные ракетные пусковые установки и катера, пытавшиеся установить мины.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
27 мая 2026 года 19:50
Рынок акций РФ в среду поднялся выше 2590п по индексу МосБиржи в рамках коррекции, лидировал Русал
Москва. 27 мая. Российский рынок акций в среду после локальной консолидации смог подрасти за счет закрытия части коротких позиций игроками в условиях улучшения внешней фондовой конъюнктуры и просевшей нефти (фьючерс на Brent опустился ниже $96 за баррель) на надеждах на мирное соглашение США и Ирана. Индекс МосБиржи поднялся выше 2590 пунктов после утреннего снижения в район 2560 пунктов (минимум с 19 ноября 2025 года).    читать дальше
27 мая 2026 года 19:31
Рубль в среду растерял дневной рост и перешел к легкому снижению на завершении подготовки экспортеров к налоговым выплатам
Москва. 27 мая. Китайский юань незначительно укрепился на Московской бирже по итогам торгов в среду, рубль слегка снизился благодаря спросу на рублевую ликвидность при подготовке экспортеров к налоговым выплатам. Согласно календарю Федеральной налоговой службы, в четверг, 28 мая, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, НДС и акцизы.    читать дальше
27 мая 2026 года 19:29
ПСБ поставил на пересмотр оценку акций ВТБ
ПСБ поставил на пересмотр прогнозную цену и рекомендацию для акций ВТБ после объявления банком рекомендации по дивидендам и планов по размещению допэмиссии. Как сообщалось, наблюдательный совет ВТБ рекомендовал собранию акционеров направить на дивиденды 25% от чистой прибыли по МСФО за 2025 год,...    читать дальше
27 мая 2026 года 19:01
"АКБФ" повышает прогнозную цену акций Газпрома до 260,81 руб
Инвестиционная компания АКБФ" повысила прогнозную цену акций "Газпрома" с 241,74 руб. до 260,81 руб. за штуку, что соответствует потенциалу роста на 125% и рекомендации "покупать", сообщается в комментарии аналитиков. "Акции "Газпрома" с начала года снизились на 6,5%, торгуясь на уровне рынка, -...    читать дальше
27 мая 2026 года 18:41
Оценка акций Совкомфлота остается нейтральной - "Цифра брокер"
Оценка акций "Совкомфлота" остается нейтральной по результатам финансовой деятельности компании за 1К26, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании "Цифра брокер". Крупнейшая судоходная компания России представила результаты отчетности по МСФО за I квартал 2026 года: - Выручка выросла на...    читать дальше
27 мая 2026 года 18:22
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Global X US Infrastructure Development
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) с целевой ценой $63,79 на ближайшие 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 16,2% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Кристины Гудым. "ETF со ставкой на...    читать дальше
27 мая 2026 года 18:00
Прогнозная цена акций Совкомфлота - 110 руб. - "ВТБ Мои инвестиции"
Прогнозная стоимость акций ПАО "Совкомфлот" на горизонте года составляет 110 рублей за штуку, считают аналитики брокера "ВТБ Мои инвестиции". Эмитент опубликовал сильную отчетность за первый квартал 2026 года, констатируют эксперты. Выручка и рентабельность выросли благодаря обеспеченности флота...    читать дальше
27 мая 2026 года 17:31
"БКС МИ" подтверждает "нейтральную" оценку акций ЮГК
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает "нейтральную" оценку акций ПАО "Южуралзолото" (ЮГК) с прогнозной стоимостью на уровне 0,9 рубля за штуку, сообщается в материале аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова. Повторный голландский аукцион по продаже 67,2% бумаг...    читать дальше
27 мая 2026 года 17:05
Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену акций Астры на уровне 360 руб
Freedom Finance Global подтверждает прогнозную стоимость акций ПАО "Группа Астра" на уровне 360 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Владимира Чернова. Эмитент выводит на рынок новый бренд - "Астра ИИ". Он строится вокруг концепции доверенного ИИ, который...    читать дальше
27 мая 2026 года 16:34
Техсигналов для формирования восходящего тренда на рынке акций РФ пока нет - "Цифра брокер"
лгосрочные перспективы российского рынка акций нейтральны, устойчивых технических сигналов для формирования восходящего тренда пока нет, говорится в материале аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер". Коррекционные настроения на российском рынке акций продолжают преобладать, при этом...    читать дальше
27 мая 2026 года 16:05
Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену акций ВТБ на уровне 100 руб
Freedom Finance Global подтверждает прогнозную стоимость акций ВТБ на уровне 100 рублей за штуку, рейтинг - "держать", сообщается в материале аналитика Натальи Мильчаковой. Наблюдательный совет эмитента рекомендовал собранию акционеров направить на дивиденды 25% от чистой прибыли по МСФО за 2025...    читать дальше
27 мая 2026 года 15:30
Прогнозная цена акций Совкомфлота - 107 руб. - ПСБ
Прогнозная стоимость акций ПАО "Совкомфлот" на горизонте года составляет 107 рублей за штуку, говорится в материале эксперта банка ПСБ Екатерины Крыловой. Эмитент отчитался за I квартал 2026 года по МСФО. После тяжелого 2025 года компания не просто стабилизировала бизнес, а продемонстрировала...    читать дальше
27 мая 2026 года 15:30
Рубль днем немного укрепляется в паре с юанем благодаря спросу на рублевую ликвидность перед налоговым периодом
Москва. 27 мая. Китайский юань слегка опускается на Московской бирже в ходе дневной сессии в среду, рубль подрастает благодаря спросу на рублевую ликвидность в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам. Согласно календарю Федеральной налоговой службы, в четверг, 28 мая, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, НДС и акцизы.    читать дальше
27 мая 2026 года 15:02
"БКС МИ" сохраняет "негативную" оценку акций Tesla
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "негативную" оценку акций Tesla с прогнозной стоимостью $300 за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Анны Киреевой. "Компания смещает фокус Tesla с автобизнеса на новые направления роботакси и роботов Optimus. Продажи электрокаров и...    читать дальше
27 мая 2026 года 14:35
"АКБФ" сохраняет рекомендацию "держать" для акций ОГК-2
Инвестиционная компания "АКБФ" сохраняет рекомендацию "держать" для акций "ОГК-2" с целевой ценой 0,3015 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 7%, сообщается в комментарии аналитиков. "Акции ПАО "ОГК-2" с начала года снизились на 15%, тогда как индекс Мосбиржи потерял 5%. Давление на...    читать дальше
