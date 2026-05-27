Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 27 мая. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе из-за сохраняющейся геополитической напряженности вокруг Украины и на Ближнем Востоке, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Соединенные Штаты нанесли новые удары по целям в Иране. Представитель Центрального командования ВС США (CENTCOM) Тим Хоукинс заявил, что это было сделано в рамках самообороны "для защиты от угрозы со стороны иранских сил". Он пояснил, что целями стали зенитные ракетные пусковые установки и катера, пытавшиеся установить мины.

Иран в ответ предупредил, что американская атака не останется без ответа, передает агентство Fars.

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite выросли по итогам торгов во вторник, обновив рекордные максимумы, а Dow Jones Industrial Average завершил сессию в минусе. Подъем S&P 500 и Nasdaq обусловлен прежде всего ростом котировок акций чипмейкеров. В понедельник биржи США не работали из-за праздника (День памяти).

В центре внимания трейдеров остается ситуация на Ближнем Востоке. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры с Ираном в Катаре продолжаются, однако согласование формулировок в соглашении между Вашингтоном и Тегераном может занять несколько дней. Рубио в очередной раз повторил, что президент США Дональд Трамп намерен заключить сделку с Ираном.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в среду меняются без единой динамики. Значение японского Nikkei 225 к 8:29 мск выросло на 0,5% - до 65337 пунктов. В начале сессии индекс поднимался до исторического максимума в 66428,8 пункта. Южнокорейский индекс Kospi к 8:25 мск подскочил на 3,5%. С начала текущего года его значение увеличилось практически вдвое. Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,5%. Вместе с тем китайский индекс Shanghai Composite к 8:29 мск снизился на 0,9%, гонконгский Hang Seng - на 1%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок опускаются утром в среду. Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск дешевеют на 1,66%, до $97,93 за баррель. Во вторник этот контракт вырос в цене на 3,6%, до $99,58 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снижаются в цене к этому времени на 2,1%, до $91,92 за баррель. Накануне их стоимость опустилась на 2,8%, до $93,89 за баррель.

Участники рынка восприняли как позитивный сигнал новость о проходе через Ормузский пролив как минимум двух супертанкеров, перевозивших порядка 4 млн баррелей нефти. "Рынки видят перспективы сделки по Ирану, но полное открытие пролива может случиться лишь через месяцы, а, возможно, и кварталы, - отметил Роберт Ренни из Westpac Banking Corp. - Brent снижается на оптимизме по поводу мирного соглашения, но, пока пролив не откроется, такие снижения, скорее всего, будут временными и небольшими".

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник практически не изменилась относительно предыдущего торгового дня и осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 25,984 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 14,467 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 26 мая снизился всего на 0,05% и составил 120,87 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,01%, опустившись до 1290,09 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпромбанк-001Р-18Р" (+0,23%), "АФК Система-1Р-11" (+0,2%) и "РЖД-28" (+0,14%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк-001Р-19Р" (-0,6%), "Газпромбанк-001Р-21Р" (-0,52%) и "Газпромбанк-001Р-17Р" (-0,44%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "СКС ломбард" 28 мая начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 200 млн рублей. Размещение продлится до 31 августа. Бумаги будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов, по ним предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Ставка ежемесячного купона установлена на уровне 21,5% годовых до погашения.

ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) зафиксировало объем размещения 12-летних облигаций серии 003Р-02 с офертой через три года на уровне 40 млрд рублей. Сбор заявок на флоатер прошел 26 мая. При открытии книги заявок ориентир спреда к ключевой ставке составлял не выше 200 базисных пунктов, в ходе маркетинга он два раза снижался. Итоговый спред составил 150 базисных пунктов. По флоатеру будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки ЦБ плюс спред. Техразмещение запланировано на 28 мая. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Неквалифицированным инвесторам потребуется прохождение теста для покупки облигаций.

ООО "ЛК-прогресс" 29 мая начнет размещение выпуска 3-летних облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей. Ставка ежемесячного купона была установлена на уровне 25% годовых до погашения. По займу предусмотрена возможность досрочного погашения размещаемых облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания 12-го купона. Дебютный выпуск биржевых облигаций на 200 млн рублей компания размещала с февраля по апрель текущего года.

ООО "Арлифт Интернешнл" (бренд Arlift) 2 июня проведет сбор заявок на 3-летние облигации серии 001Р-02 объемом не менее 500 млн рублей. Ориентир ставки фиксированного ежемесячного купона - не выше 23,5% годовых (ему соответствует доходность к сall-опциону через 1,5 года на уровне не выше 26,22% годовых). Техразмещение запланировано на 5 июня. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования. Минимальная сумма заявки при первичном размещении - 1,4 млн рублей. В декабре прошлого года компания зарегистрировала программу биржевых облигаций серии 001Р объемом 30 млрд рублей.

Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл" (ООО "КЛВЗ Кристалл") в первой декаде июня планирует провести сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-05 объемом 200 млн рублей. По выпуску будут выплачиваться фиксированные квартальные купоны. Ориентир ставки купона - не выше 21% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 22,72% годовых. Предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования (тест N6).

НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) установила ставки 25-28-го купонов 10-летних облигаций серии 002P-10 объемом 15 млрд рублей на уровне 8% годовых. Компания разместила выпуск в июне 2020 года по ставке 5,8% годовых. Выплачиваются квартальные купоны.

ПАО "Аптечная сеть 36,6" (MOEX: APTK) установило ставку 13-го купона облигаций серии 002P-01 на уровне 17,5% годовых. Ставка 14-16-го купонов будет плавающей, она рассчитывается по следующей формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на второй рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, плюс 3% годовых. Десятилетний выпуск на 10 млрд рублей был размещен в июне 2020 года. Ставка текущего полугодового купона - 19,5% годовых. По выпуску 15 июня предстоит исполнение оферты. Период предъявления бумаг к оферте пройдет с 3 по 9 июня.