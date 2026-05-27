.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в апреле выросло на 1,9%
Рост промпроизводства в РФ в апреле 2026 года составил 1,9% в годовом сравнении после повышения на 2,3% в марте, сообщил Росстат. Данные по промышленности в апреле оказались лучше прогнозов экономистов, ожидавших рост на 1,5%.
 
Путин поручил проработать создание системы защиты предприятий
Президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с главой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром Шохиным поручил правительству проработать подходы к организации защиты российских предприятий от террористических атак. Как...
 
Силуанов ожидает в 2026 году рост пользователей инвествычета
В настоящее время размер федерального инвестиционного вычета составляет 3% от проинвестированных средств. В течение 2025 года наблюдался рост числа налогоплательщиков, применяющих механизм федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ),...
 
Ценовые ожидания предприятий РФ в мае снизились по итогам 4-го месяца
Ценовые ожидания предприятий РФ в мае снижались четвертый месяц подряд, они опустились ниже диапазона 2024-2025 годов, хотя и остаются повышенными, говорится в комментарии Банка России. "Уменьшение ценовых ожиданий сопровождалось снижением оценок...
 
27 мая 2026 года 09:54

Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 27 мая. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе из-за сохраняющейся геополитической напряженности вокруг Украины и на Ближнем Востоке, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Соединенные Штаты нанесли новые удары по целям в Иране. Представитель Центрального командования ВС США (CENTCOM) Тим Хоукинс заявил, что это было сделано в рамках самообороны "для защиты от угрозы со стороны иранских сил". Он пояснил, что целями стали зенитные ракетные пусковые установки и катера, пытавшиеся установить мины.

Иран в ответ предупредил, что американская атака не останется без ответа, передает агентство Fars.

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite выросли по итогам торгов во вторник, обновив рекордные максимумы, а Dow Jones Industrial Average завершил сессию в минусе. Подъем S&P 500 и Nasdaq обусловлен прежде всего ростом котировок акций чипмейкеров. В понедельник биржи США не работали из-за праздника (День памяти).

В центре внимания трейдеров остается ситуация на Ближнем Востоке. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры с Ираном в Катаре продолжаются, однако согласование формулировок в соглашении между Вашингтоном и Тегераном может занять несколько дней. Рубио в очередной раз повторил, что президент США Дональд Трамп намерен заключить сделку с Ираном.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в среду меняются без единой динамики. Значение японского Nikkei 225 к 8:29 мск выросло на 0,5% - до 65337 пунктов. В начале сессии индекс поднимался до исторического максимума в 66428,8 пункта. Южнокорейский индекс Kospi к 8:25 мск подскочил на 3,5%. С начала текущего года его значение увеличилось практически вдвое. Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,5%. Вместе с тем китайский индекс Shanghai Composite к 8:29 мск снизился на 0,9%, гонконгский Hang Seng - на 1%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок опускаются утром в среду. Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск дешевеют на 1,66%, до $97,93 за баррель. Во вторник этот контракт вырос в цене на 3,6%, до $99,58 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снижаются в цене к этому времени на 2,1%, до $91,92 за баррель. Накануне их стоимость опустилась на 2,8%, до $93,89 за баррель.

Участники рынка восприняли как позитивный сигнал новость о проходе через Ормузский пролив как минимум двух супертанкеров, перевозивших порядка 4 млн баррелей нефти. "Рынки видят перспективы сделки по Ирану, но полное открытие пролива может случиться лишь через месяцы, а, возможно, и кварталы, - отметил Роберт Ренни из Westpac Banking Corp. - Brent снижается на оптимизме по поводу мирного соглашения, но, пока пролив не откроется, такие снижения, скорее всего, будут временными и небольшими".

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник практически не изменилась относительно предыдущего торгового дня и осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 25,984 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 14,467 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 26 мая снизился всего на 0,05% и составил 120,87 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,01%, опустившись до 1290,09 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпромбанк-001Р-18Р" (+0,23%), "АФК Система-1Р-11" (+0,2%) и "РЖД-28" (+0,14%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк-001Р-19Р" (-0,6%), "Газпромбанк-001Р-21Р" (-0,52%) и "Газпромбанк-001Р-17Р" (-0,44%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "СКС ломбард" 28 мая начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 200 млн рублей. Размещение продлится до 31 августа. Бумаги будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов, по ним предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Ставка ежемесячного купона установлена на уровне 21,5% годовых до погашения.

ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) зафиксировало объем размещения 12-летних облигаций серии 003Р-02 с офертой через три года на уровне 40 млрд рублей. Сбор заявок на флоатер прошел 26 мая. При открытии книги заявок ориентир спреда к ключевой ставке составлял не выше 200 базисных пунктов, в ходе маркетинга он два раза снижался. Итоговый спред составил 150 базисных пунктов. По флоатеру будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки ЦБ плюс спред. Техразмещение запланировано на 28 мая. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Неквалифицированным инвесторам потребуется прохождение теста для покупки облигаций.

ООО "ЛК-прогресс" 29 мая начнет размещение выпуска 3-летних облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей. Ставка ежемесячного купона была установлена на уровне 25% годовых до погашения. По займу предусмотрена возможность досрочного погашения размещаемых облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания 12-го купона. Дебютный выпуск биржевых облигаций на 200 млн рублей компания размещала с февраля по апрель текущего года.

ООО "Арлифт Интернешнл" (бренд Arlift) 2 июня проведет сбор заявок на 3-летние облигации серии 001Р-02 объемом не менее 500 млн рублей. Ориентир ставки фиксированного ежемесячного купона - не выше 23,5% годовых (ему соответствует доходность к сall-опциону через 1,5 года на уровне не выше 26,22% годовых). Техразмещение запланировано на 5 июня. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования. Минимальная сумма заявки при первичном размещении - 1,4 млн рублей. В декабре прошлого года компания зарегистрировала программу биржевых облигаций серии 001Р объемом 30 млрд рублей.

Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл" (ООО "КЛВЗ Кристалл") в первой декаде июня планирует провести сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-05 объемом 200 млн рублей. По выпуску будут выплачиваться фиксированные квартальные купоны. Ориентир ставки купона - не выше 21% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 22,72% годовых. Предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования (тест N6).

НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) установила ставки 25-28-го купонов 10-летних облигаций серии 002P-10 объемом 15 млрд рублей на уровне 8% годовых. Компания разместила выпуск в июне 2020 года по ставке 5,8% годовых. Выплачиваются квартальные купоны.

ПАО "Аптечная сеть 36,6" (MOEX: APTK) установило ставку 13-го купона облигаций серии 002P-01 на уровне 17,5% годовых. Ставка 14-16-го купонов будет плавающей, она рассчитывается по следующей формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на второй рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, плюс 3% годовых. Десятилетний выпуск на 10 млрд рублей был размещен в июне 2020 года. Ставка текущего полугодового купона - 19,5% годовых. По выпуску 15 июня предстоит исполнение оферты. Период предъявления бумаг к оферте пройдет с 3 по 9 июня.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
27 мая 2026 года 19:50
Рынок акций РФ в среду поднялся выше 2590п по индексу МосБиржи в рамках коррекции, лидировал Русал
Москва. 27 мая. Российский рынок акций в среду после локальной консолидации смог подрасти за счет закрытия части коротких позиций игроками в условиях улучшения внешней фондовой конъюнктуры и просевшей нефти (фьючерс на Brent опустился ниже $96 за баррель) на надеждах на мирное соглашение США и Ирана. Индекс МосБиржи поднялся выше 2590 пунктов после утреннего снижения в район 2560 пунктов (минимум с 19 ноября 2025 года).    читать дальше
.
27 мая 2026 года 19:31
Рубль в среду растерял дневной рост и перешел к легкому снижению на завершении подготовки экспортеров к налоговым выплатам
Москва. 27 мая. Китайский юань незначительно укрепился на Московской бирже по итогам торгов в среду, рубль слегка снизился благодаря спросу на рублевую ликвидность при подготовке экспортеров к налоговым выплатам. Согласно календарю Федеральной налоговой службы, в четверг, 28 мая, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, НДС и акцизы.    читать дальше
.
27 мая 2026 года 19:29
ПСБ поставил на пересмотр оценку акций ВТБ
ПСБ поставил на пересмотр прогнозную цену и рекомендацию для акций ВТБ после объявления банком рекомендации по дивидендам и планов по размещению допэмиссии. Как сообщалось, наблюдательный совет ВТБ рекомендовал собранию акционеров направить на дивиденды 25% от чистой прибыли по МСФО за 2025 год,...    читать дальше
.
27 мая 2026 года 19:01
"АКБФ" повышает прогнозную цену акций Газпрома до 260,81 руб
Инвестиционная компания АКБФ" повысила прогнозную цену акций "Газпрома" с 241,74 руб. до 260,81 руб. за штуку, что соответствует потенциалу роста на 125% и рекомендации "покупать", сообщается в комментарии аналитиков. "Акции "Газпрома" с начала года снизились на 6,5%, торгуясь на уровне рынка, -...    читать дальше
.
27 мая 2026 года 18:41
Оценка акций Совкомфлота остается нейтральной - "Цифра брокер"
Оценка акций "Совкомфлота" остается нейтральной по результатам финансовой деятельности компании за 1К26, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании "Цифра брокер". Крупнейшая судоходная компания России представила результаты отчетности по МСФО за I квартал 2026 года: - Выручка выросла на...    читать дальше
.
27 мая 2026 года 18:22
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Global X US Infrastructure Development
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) с целевой ценой $63,79 на ближайшие 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 16,2% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Кристины Гудым. "ETF со ставкой на...    читать дальше
.
27 мая 2026 года 18:00
Прогнозная цена акций Совкомфлота - 110 руб. - "ВТБ Мои инвестиции"
Прогнозная стоимость акций ПАО "Совкомфлот" на горизонте года составляет 110 рублей за штуку, считают аналитики брокера "ВТБ Мои инвестиции". Эмитент опубликовал сильную отчетность за первый квартал 2026 года, констатируют эксперты. Выручка и рентабельность выросли благодаря обеспеченности флота...    читать дальше
.
27 мая 2026 года 17:31
"БКС МИ" подтверждает "нейтральную" оценку акций ЮГК
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает "нейтральную" оценку акций ПАО "Южуралзолото" (ЮГК) с прогнозной стоимостью на уровне 0,9 рубля за штуку, сообщается в материале аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова. Повторный голландский аукцион по продаже 67,2% бумаг...    читать дальше
.
27 мая 2026 года 17:05
Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену акций Астры на уровне 360 руб
Freedom Finance Global подтверждает прогнозную стоимость акций ПАО "Группа Астра" на уровне 360 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Владимира Чернова. Эмитент выводит на рынок новый бренд - "Астра ИИ". Он строится вокруг концепции доверенного ИИ, который...    читать дальше
.
27 мая 2026 года 16:34
Техсигналов для формирования восходящего тренда на рынке акций РФ пока нет - "Цифра брокер"
лгосрочные перспективы российского рынка акций нейтральны, устойчивых технических сигналов для формирования восходящего тренда пока нет, говорится в материале аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер". Коррекционные настроения на российском рынке акций продолжают преобладать, при этом...    читать дальше
.
27 мая 2026 года 16:05
Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену акций ВТБ на уровне 100 руб
Freedom Finance Global подтверждает прогнозную стоимость акций ВТБ на уровне 100 рублей за штуку, рейтинг - "держать", сообщается в материале аналитика Натальи Мильчаковой. Наблюдательный совет эмитента рекомендовал собранию акционеров направить на дивиденды 25% от чистой прибыли по МСФО за 2025...    читать дальше
.
27 мая 2026 года 15:30
Прогнозная цена акций Совкомфлота - 107 руб. - ПСБ
Прогнозная стоимость акций ПАО "Совкомфлот" на горизонте года составляет 107 рублей за штуку, говорится в материале эксперта банка ПСБ Екатерины Крыловой. Эмитент отчитался за I квартал 2026 года по МСФО. После тяжелого 2025 года компания не просто стабилизировала бизнес, а продемонстрировала...    читать дальше
.
27 мая 2026 года 15:30
Рубль днем немного укрепляется в паре с юанем благодаря спросу на рублевую ликвидность перед налоговым периодом
Москва. 27 мая. Китайский юань слегка опускается на Московской бирже в ходе дневной сессии в среду, рубль подрастает благодаря спросу на рублевую ликвидность в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам. Согласно календарю Федеральной налоговой службы, в четверг, 28 мая, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, НДС и акцизы.    читать дальше
.
27 мая 2026 года 15:02
"БКС МИ" сохраняет "негативную" оценку акций Tesla
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "негативную" оценку акций Tesla с прогнозной стоимостью $300 за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Анны Киреевой. "Компания смещает фокус Tesla с автобизнеса на новые направления роботакси и роботов Optimus. Продажи электрокаров и...    читать дальше
.
27 мая 2026 года 14:35
"АКБФ" сохраняет рекомендацию "держать" для акций ОГК-2
Инвестиционная компания "АКБФ" сохраняет рекомендацию "держать" для акций "ОГК-2" с целевой ценой 0,3015 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 7%, сообщается в комментарии аналитиков. "Акции ПАО "ОГК-2" с начала года снизились на 15%, тогда как индекс Мосбиржи потерял 5%. Давление на...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.