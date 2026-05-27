Мнения аналитиков
Индекс Мосбиржи будет торговаться в зоне 2540-2610п в среду - ПСБ
27 мая 2026 года 09:48
Индекс Мосбиржи будет торговаться в зоне 2540-2610п в среду - ПСБ
Индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 2540-2610 пунктов на торгах в среду, считает управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова. Бенчмарк обновил полугодовые минимумы, закрывшись во вторник на отметке 2573 пункта, снижение на 1% по итогам всех сессий сопровождалось рекордными за два месяца оборотами в 97 млрд руб., констатирует аналитик. Фундаментально потенциал роста рынка есть, но реализовать его препятствует ряд факторов, отмечает она: ухудшение ожиданий по геополитике, снижение цен на нефть и газ на фоне деэскалации ситуации на Ближнем Востоке, умеренное снижение ключевой ставки ЦБ РФ. "Мы ждем, что индекс Мосбиржи останется в диапазоне диапазоне 2540-2610 пунктов в среду. В фокусе внимания будут публикация отчета за 1К26 по МСФО от "Совкомфлота" и статистика по недельной инфляции в России". - говорится в комментарии Крыловой. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
27 мая 2026 года 19:50
Москва. 27 мая. Российский рынок акций в среду после локальной консолидации смог подрасти за счет закрытия части коротких позиций игроками в условиях улучшения внешней фондовой конъюнктуры и просевшей нефти (фьючерс на Brent опустился ниже $96 за баррель) на надеждах на мирное соглашение США и Ирана. Индекс МосБиржи поднялся выше 2590 пунктов после утреннего снижения в район 2560 пунктов (минимум с 19 ноября 2025 года). читать дальше
27 мая 2026 года 19:31
Рубль в среду растерял дневной рост и перешел к легкому снижению на завершении подготовки экспортеров к налоговым выплатам
Москва. 27 мая. Китайский юань незначительно укрепился на Московской бирже по итогам торгов в среду, рубль слегка снизился благодаря спросу на рублевую ликвидность при подготовке экспортеров к налоговым выплатам. Согласно календарю Федеральной налоговой службы, в четверг, 28 мая, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, НДС и акцизы. читать дальше
27 мая 2026 года 19:29
ПСБ поставил на пересмотр прогнозную цену и рекомендацию для акций ВТБ после объявления банком рекомендации по дивидендам и планов по размещению допэмиссии. Как сообщалось, наблюдательный совет ВТБ рекомендовал собранию акционеров направить на дивиденды 25% от чистой прибыли по МСФО за 2025 год,... читать дальше
27 мая 2026 года 19:01
Инвестиционная компания АКБФ" повысила прогнозную цену акций "Газпрома" с 241,74 руб. до 260,81 руб. за штуку, что соответствует потенциалу роста на 125% и рекомендации "покупать", сообщается в комментарии аналитиков. "Акции "Газпрома" с начала года снизились на 6,5%, торгуясь на уровне рынка, -... читать дальше
27 мая 2026 года 18:41
Оценка акций "Совкомфлота" остается нейтральной по результатам финансовой деятельности компании за 1К26, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании "Цифра брокер". Крупнейшая судоходная компания России представила результаты отчетности по МСФО за I квартал 2026 года: - Выручка выросла на... читать дальше
27 мая 2026 года 18:22
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) с целевой ценой $63,79 на ближайшие 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 16,2% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Кристины Гудым. "ETF со ставкой на... читать дальше
27 мая 2026 года 18:00
Прогнозная стоимость акций ПАО "Совкомфлот" на горизонте года составляет 110 рублей за штуку, считают аналитики брокера "ВТБ Мои инвестиции". Эмитент опубликовал сильную отчетность за первый квартал 2026 года, констатируют эксперты. Выручка и рентабельность выросли благодаря обеспеченности флота... читать дальше
27 мая 2026 года 17:31
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает "нейтральную" оценку акций ПАО "Южуралзолото" (ЮГК) с прогнозной стоимостью на уровне 0,9 рубля за штуку, сообщается в материале аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова. Повторный голландский аукцион по продаже 67,2% бумаг... читать дальше
27 мая 2026 года 17:05
Freedom Finance Global подтверждает прогнозную стоимость акций ПАО "Группа Астра" на уровне 360 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Владимира Чернова. Эмитент выводит на рынок новый бренд - "Астра ИИ". Он строится вокруг концепции доверенного ИИ, который... читать дальше
27 мая 2026 года 16:34
лгосрочные перспективы российского рынка акций нейтральны, устойчивых технических сигналов для формирования восходящего тренда пока нет, говорится в материале аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер". Коррекционные настроения на российском рынке акций продолжают преобладать, при этом... читать дальше
27 мая 2026 года 16:05
Freedom Finance Global подтверждает прогнозную стоимость акций ВТБ на уровне 100 рублей за штуку, рейтинг - "держать", сообщается в материале аналитика Натальи Мильчаковой. Наблюдательный совет эмитента рекомендовал собранию акционеров направить на дивиденды 25% от чистой прибыли по МСФО за 2025... читать дальше
27 мая 2026 года 15:30
Прогнозная стоимость акций ПАО "Совкомфлот" на горизонте года составляет 107 рублей за штуку, говорится в материале эксперта банка ПСБ Екатерины Крыловой. Эмитент отчитался за I квартал 2026 года по МСФО. После тяжелого 2025 года компания не просто стабилизировала бизнес, а продемонстрировала... читать дальше
27 мая 2026 года 15:30
Рубль днем немного укрепляется в паре с юанем благодаря спросу на рублевую ликвидность перед налоговым периодом
Москва. 27 мая. Китайский юань слегка опускается на Московской бирже в ходе дневной сессии в среду, рубль подрастает благодаря спросу на рублевую ликвидность в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам. Согласно календарю Федеральной налоговой службы, в четверг, 28 мая, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, НДС и акцизы. читать дальше
27 мая 2026 года 15:02
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "негативную" оценку акций Tesla с прогнозной стоимостью $300 за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Анны Киреевой. "Компания смещает фокус Tesla с автобизнеса на новые направления роботакси и роботов Optimus. Продажи электрокаров и... читать дальше
27 мая 2026 года 14:35
Инвестиционная компания "АКБФ" сохраняет рекомендацию "держать" для акций "ОГК-2" с целевой ценой 0,3015 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 7%, сообщается в комментарии аналитиков. "Акции ПАО "ОГК-2" с начала года снизились на 15%, тогда как индекс Мосбиржи потерял 5%. Давление на... читать дальше
