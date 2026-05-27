Индекс Мосбиржи будет торговаться в зоне 2540-2610п в среду - ПСБ

Индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 2540-2610 пунктов на торгах в среду, считает управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова.

Бенчмарк обновил полугодовые минимумы, закрывшись во вторник на отметке 2573 пункта, снижение на 1% по итогам всех сессий сопровождалось рекордными за два месяца оборотами в 97 млрд руб., констатирует аналитик.

Фундаментально потенциал роста рынка есть, но реализовать его препятствует ряд факторов, отмечает она: ухудшение ожиданий по геополитике, снижение цен на нефть и газ на фоне деэскалации ситуации на Ближнем Востоке, умеренное снижение ключевой ставки ЦБ РФ.

"Мы ждем, что индекс Мосбиржи останется в диапазоне диапазоне 2540-2610 пунктов в среду. В фокусе внимания будут публикация отчета за 1К26 по МСФО от "Совкомфлота" и статистика по недельной инфляции в России". - говорится в комментарии Крыловой.

