Индекс Мосбиржи может продолжить снижение - БКС Экспресс

Индекс Мосбиржи может показать углубление коррекции, уровень 2600 пунктов стал сильным сопротивлением, говорится в комментарии эксперта Михаила Зельцера на портале БКС Экспресс.

"Технический майский боковик в границах 2600-2700 пунктов по индексу Мосбиржи утратил силу, состоялся выход вниз. Теперь уровень 2600 пунктов из важной поддержки становится сильным сопротивлением. Быстро вернуть потерянные опорные не удалось - не оказалось позитивных факторов, а негатива было много. Как следствие, возник риск углубления коррекции индекса, - указывает эксперт. - Следующая поддержка пролегает в области скопления статичных и динамических линий - 2500 пунктов. Рынок фундаментально дешев - средний потенциал уже под 30%, но текущие негативные вводные (эскалация геополитики, корпоративный негатив, монетарная неопределенность, валютный фактор) пока не позволяют индексу развернуться".

