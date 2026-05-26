Рынок акций РФ во вторник просел к 2580п по индексу МосБиржи, лидировали в откате ЮГК и ВТБ на новостях

Москва. 26 мая. Российский рынок акций во вторник продолжил снижение на фоне напряженности вокруг Украины и разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, фактором поддержки выступила отскочившая вверх нефть (июльский фьючерс на Brent превысил $100 за баррель) на сигналах новой эскалации на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи опустился до 2580 пунктов, минимума с 18 ноября 2025 года.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2580,25 пункта (-0,7%, минимум сессии - 2573,42 пункта), индекс РТС - 1134,17 пункта (-0,6%). Лидерами отката выступили акции ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (-10,5%) после несостоявшегося аукциона по продаже госпакета компании, а также бумаги ВТБ (MOEX: VTBR) (-7,1%) на новостях о годовых дивидендах и допэмиссии банка.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 27 мая, составил 71,668 руб. (+12,2 копейки).

Голландский аукцион по продаже 67,2% акций золотодобывающего ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" (ЮГК) и других активов, входящих в группу ЮГК, признан несостоявшимся из-за нехватки претендентов, внесших задаток, следует из сообщения Росимущества.

Основанием для принятия решения о признании торгов несостоявшимися явился тот факт, что только один участник подал заявку для участия в торгах и внес задаток, тогда как аукционная документация требует наличия не менее двух заявок с внесенными задатками, сообщила пресс-служба ведомства. Название этого претендента не раскрывается.

Совокупная рыночная стоимость всех активов ЮГК была оценена в 162,02 млрд руб., в том числе доля в ПАО "ЮГК" в размере 67,2% - в 140,437 млрд руб. Первый аукцион по продаже ЮГК не состоялся из-за отсутствия заявок. Повторные торги в формате голландского аукциона должны были пройти 26 мая. Они предполагали возможность снижения цены до 50% от начальной, то есть до 81,01 млрд руб.

Набсовет ВТБ рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по итогам 2025 года в размере 9,71 руб./акция, всего на выплаты будет направлено 25% от чистой прибыли по МСФО за 2025 год, что соответствует 125,5 млрд рублей, сообщил банк на ленте раскрытия. Также ВТБ планирует допэмиссию "для масштабирования бизнеса", цена размещения бумаг составит 87 руб. за штуку. Банк разместит допэмиссию в объеме до 49% акций, госдоля останется выше 50%, средства пойдут на финансирование партнерства с RWB, развитие основного бизнеса, сообщил ВТБ.

"Итоговый объем допэмиссии будет определен с учетом фактических потребностей банка и рыночной конъюнктуры на момент размещения, а также объявлен в установленном порядке после завершения формирования книги заявок", - сообщил банк.

Подешевели во вторник также акции МКПАО "Озон" (MOEX: OZON) (-3,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,6%), ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (-2,6%), "Хэдхантера" (SPB: HEAD) (-1,9%), "ВК" (MOEX: VKCO) (-1,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (-1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,4%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (-0,4%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3% и -1% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-0,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,1%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-0,1%).

Совет директоров ПАО "НОВАТЭК" принял решение о продлении срока действия программы выкупа акций компании до 17 декабря 2031 года, говорится в ее сообщении. Общий размер денежных средств, направляемых на финансирование программы, ограничен суммой 100 млрд рублей. Ранее сообщалось, что в декабре 2021 года совет директоров компании одобрял новую 5-летнюю программу обратного выкупа на общую сумму до $1 млрд, прекратив действие предыдущей, объявленной 7 июня 2012 года, на $600 млн.

Подорожали акции "ДОМ.РФ" (MOEX: DOMRF) (+0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,2%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+0,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,1%), "префы" Сбербанка (+0,1%).

ПАО "ДОМ.РФ" (OKPO code: 47247771) в январе-апреле 2026 года увеличило чистую прибыль по МСФО на 62% - до 38,7 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

В понедельник состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио, сообщил МИД РФ. Лавров довел до американской стороны информацию о том, что в ответ на атаки киевского режима против мирного населения и гражданских объектов на российской территории ВС РФ приступили к системным и последовательным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ, и по центрам принятия соответствующих решений.

По информации МИД РФ, российский министр "напомнил о достигнутых на высшем уровне по предложению США в Анкоридже в августе 2025 года договоренностях в отношении украинского конфликта и выразил сожаление в связи с тем, что нахрапистые усилия евроэлит и киевского режима подрывают указанные договоренности, открывавшие путь к устойчивому долгосрочному урегулированию на основе баланса интересов".

Руководители внешнеполитических ведомств также обменялись оценками дипломатических инициатив по преодолению кризиса в Ормузском проливе и относительно ситуации вокруг Кубы.

Кремль пока не располагает реакцией Вашингтона на предупреждение МИД РФ о начале системных ударов по военным объектам в Киеве. "Пока такой информацией мы не располагаем. Мы слышали некоторые официальные заявления европейских столиц, от представителей Евросоюза в Киеве. Здесь для нас приоритетным является то предупреждение, которое направили мы", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос, располагают ли в Москве официальной реакцией американских властей на предупреждение о предстоящих ударах.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил во вторник, что опасность лобового столкновения России и НАТО нарастает, но это не удерживает группу стран альянса от повышения ставок в противостоянии с Москвой. "Не просто сохраняется, а нарастает опасность лобового столкновения НАТО с нашей страной, что означало бы прямой вооруженный конфликт ядерных держав", - сказал Рябков, выступая на круглом столе "Кризис системы стратегической стабильности и перспективы его преодоления" в рамках Международного форума по безопасности.

"Однако даже эта угроза пока не удерживает коллективную противостоящую России евронатовскую группу от попыток повышать ставки в противостоянии с Москвой", - добавил замглавы МИД.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, после негативного начала недели рынок акций во вторник продолжил снижение, внимание инвесторов было сосредоточено на корпоративных позициях. ВТБ днем сообщил о заключении стратегического партнерства с Объединенной компанией Wildberries&Russ (RWB). В качестве первого шага ВТБ выкупил миноритарную долю в цифровых финансовых активах RWB. Вечером ВТБ сообщил о размере дивидендных выплат и допэмиссии, что обвалило акции банка.

Позиции рубля остаются сильными, хотя возможен рост волатильности из-за крупных погашений валютных облигаций и размещения нового выпуска ОФЗ в юанях. Июльский фьючерс на нефть марки Brent отыграл рубеж $100 за баррель на фоне сложных переговоров между США и Ираном, что оказало поддержку акциям нефтегазовых компаний. На прошлой неделе Росстат сообщил о дефляции во второй раз за последние три недели наблюдений, что является фактором в пользу снижения ставки ЦБ. В этой связи интерес будут представлять свежие данные по недельной динамике инфляции, которые выйдут в среду. Геополитический фон остается напряженным, в ЕС во вторник анонсировали разработку 21-ого пакета санций против России, отметил Федосов.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрея Смирнова, индекс Мосбиржи во вторник обновил годовой минимум у 2573 пунктов, после чего немного сократил потери, но усилий покупателей оказалось недостаточно, чтобы вернуть индекс выше 2600 пунктов.

Основное давление на настроения оказывает геополитика. Переговорный трек по Украине фактически заморожен, риторика сторон конфликта ужесточилась. Власти ЕС заявили о начале разработки 21-го пакета санкций против России. Цены на нефть Brent вновь поднялись до $100 за баррель после неожиданных атак США по иранским объектам, отмечает эксперт.

Ситуация на Ближнем Востоке остается в центре внимания мировых рынков. Инвесторы с осторожностью оценивают перспективы соглашения США и Ирана и риски для поставок через Ормузский пролив. Важных внешних событий или публикаций в середине недели не ожидается. Банк России в среду опубликует обзор "О развитии банковского сектора", Росстат выпустит недельный отчет по инфляции и данные о промпроизводстве за январь-апрель. "Совкомфлот" (MOEX: FLOT) опубликует финансовые результаты по МСФО за I квартал, советы директоров "Полюса" и Совкомбанка (MOEX: SVCB) примут решения по дивидендам, напомнил аналитик.

"Полагаем, что на этой неделе продолжится борьба за "круглые" 2600 пунктов по индексу Мосбиржи, однако при ухудшении условий не исключен временный отход к 2550 пунктам или ниже", - считает Смирнов.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова также отмечает, что российскому фондовому рынку не хватило позитивных новостей для роста.

Несмотря на возобновившийся рост нефтяных цен, главным негативом для рынка стали отказы советов директоров многих эмитентов от рекомендаций выплачивать дивиденды за 2025 год. Вопрос о перемирии или об иной "сделке" США и Ирана опять подвис в воздухе, после чего нефтяные цены устремились вверх. Цена Brent на вечерних торгах достигла $100 за баррель, дальнейшие перспективы движения будут определяться исключительно геополитикой. Прогноз на ближайшие дни по цене Brent - коридор $94-99 за баррель, считает аналитик.

Акции НМТП (+3,2%) выросли второй день подряд. На динамику акций повлияли два события: объявление советом директоров компании дивидендов за 2025 год и включение ее 20%-ного госпакета акций в план приватизации на 2028-2029 годы. Размер дивиденда НМТП на акцию в случае его одобрения может составить 1,1448 руб., дивидендная доходность составит примерно 13%. Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 13 июля.

В среду индекс Мосбиржи снова покажет динамику в коридоре 2550-2650 пунктов, считает Мильчакова.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Андрей Зацепин считает, что усилились риски падения индекса МосБиржи к 2500 пунктам.

Последняя неделя весны началась с реализации базового негативного сценария - индекс закрылся ниже 2600 пунктов, причем на больших для последнего времени оборотах торгов. Основной причиной падения стал откат нефти на появившейся в выходные информации о почти полной готовности мирного соглашения Ирана и США. Другим негативом для рынка стало заявление МИД РФ о начале систематических ударов по предприятиям ВПК в Киеве. Это резко снижает вероятность возобновления переговоров по Украине.

В случае продолжения снижения новое "дно" рынок будет искать где-то в районе 2450-2530 пунктов по индексу МосБиржи. Короткие позиции пока выглядят более привлекательными, считает аналитик.

В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский ASX - на 0,4%, южнокорейский Kospi вырос на 2,6% к уровню пятницы, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 0,03%), также нет единого вектора в Европе (индекс FTSE вырос на 0,6%, DAX, CAC 40 просели на 0,8-1%) и в США (к 19:30 МСК Dow просел на 0,2%, S&P500 и Nasdaq выросли на 0,5-1,3%).

В США и Южной Корее торги в понедельник не проводились по случаю праздников. Инвесторы продолжают следить за геополитическими новостями, оценивая перспективы урегулирования американо-иранского конфликта.

Индекс потребительского доверия в США в мае уменьшился до 93,1 пункта, сообщается в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Согласно пересмотренным данным, в апреле его значение составляло 93,8 пункта, а не 92,8 пункта, как было объявлено ранее. Эксперты в среднем прогнозировали снижение индикатора в текущем месяце до 92 пунктов, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке во вторник цены Brent корректируются вверх на сообщениях о новых ударах по Ирану; цена WTI, торги которой не проводились в понедельник из-за выходного дня в США, отыгрывает новости о продолжении американо-иранских мирных переговоров.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 19:00 мск во вторник составила $100,06 за баррель (+4,1% и -7,1% в понедельник), июльская цена фьючерса на WTI - $93,87 за баррель (-2,9% к уровню пятницы).

Представитель Центрального командования ВС США (CENTCOM) Тим Хоукинс заявил, что американские военные нанесли удары в рамках самообороны "для защиты от угрозы со стороны иранских сил". Он пояснил, что целями ударов стали зенитные ракетные пусковые установки и катера, пытавшиеся установить мины. Иран в ответ предупредил, что американская атака не останется без ответа, передает агентство Fars.

Эскалация напряженности усилила сомнения трейдеров в том, что сторонам в ближайшее время удастся заключить соглашение, которое положит конец военным действиям в регионе, а также позволит восстановить движение судов через Ормузский пролив.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры с Ираном в Катаре продолжаются, однако согласование формулировок в сделке между Вашингтоном и Тегераном может занять несколько дней. Рубио в очередной раз повторил, что президент США Дональд Трамп намерен заключить сделку с Ираном, а также добавил, что важно возобновить судоходство в Ормузском проливе.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Росинтер ресторантс холдинг" (MOEX: ROST) (-9,9%), банка "Приморье" (MOEX: PRMB) (-9,6%), ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-7,7%), ПАО "ИВА" (MOEX: IVAT) (-7,7%), ПАО "ЭсЭфАй" (MOEX: SFIN) (-6,8%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (-6,6%), "МГТС" (MOEX: MGTS) (-6,4%).

Совет директоров ПАО "Аптечная сеть 36,6" на заседании, прошедшем 25 мая, рекомендовал акционерам не распределять дивиденды за 2025 год, говорится в сообщении компании. "Прибыль по итогам 2025 финансового года не распределять, в связи с ее отсутствием, дивиденды по результатам 2025 финансового года не выплачивать", - говорится в сообщении компании по итогам заседания СД.

Выросли бумаги ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) (MOEX: ZVEZ) (+16,8%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (+4,7%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+3,2%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+3%), ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (+2,6%, до 1,8405 рубля).

Совет директоров ПАО "Россети Московский регион" рекомендовал акционерам утвердить выплату дивидендов за 2025 год в размере 0,1865 рубля на акцию, сообщила компания. Суммарно она может направить на это около 9,08 млрд руб. Дата закрытия реестра акционеров под выплаты - 3 июля 2026 года.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 19:00 МСК составил 62,16 млрд рублей (из них 25,36 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 3,61 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,11 млрд рублей на акции "Газпрома").