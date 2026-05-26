.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ во вторник просел к 2580п по индексу МосБиржи, лидировали в откате ЮГК и ВТБ на новостях
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в апреле составила 0,14%
Рост потребительских цен в апреле составил 0,14% после повышения на 0,6% в марте, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 5,58% с 5,86% месяцем ранее. Рост цен в апреле оказался существенно ниже прогнозов аналитиков, ожидавших повышение на 0,26%
 
Ценовые ожидания предприятий РФ в мае снизились по итогам 4-го месяца
Ценовые ожидания предприятий РФ в мае снижались четвертый месяц подряд, они опустились ниже диапазона 2024-2025 годов, хотя и остаются повышенными, говорится в комментарии Банка России. "Уменьшение ценовых ожиданий сопровождалось снижением оценок...
 
Росимущество перевыполнило прогноз по доходам бюджета от дивидендов госкомпаний
Доходы государства от дивидендов госкомпаний, которые находятся в управлении Росимущества, выросли в 2025 г. на 60% по сравнению с 2024 г. и составили 613,8 млрд руб., следует из заключения Счетной палаты об исполнении бюджета Федеральным агентством...
 
В России усилили контроль за IP-адресами пользователей
Операторы, не передающие властям сведения об IP-адресах абонентов, начали сталкиваться с санкциями. По состоянию на 21 мая Роскомнадзор привлек к ответственности 85 телеком-компаний, сообщили "Известиям" в надзорном ведомстве. В службе уточнили, что...
 
26 мая 2026 года 19:50

Рынок акций РФ во вторник просел к 2580п по индексу МосБиржи, лидировали в откате ЮГК и ВТБ на новостях

Москва. 26 мая. Российский рынок акций во вторник продолжил снижение на фоне напряженности вокруг Украины и разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, фактором поддержки выступила отскочившая вверх нефть (июльский фьючерс на Brent превысил $100 за баррель) на сигналах новой эскалации на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи опустился до 2580 пунктов, минимума с 18 ноября 2025 года.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2580,25 пункта (-0,7%, минимум сессии - 2573,42 пункта), индекс РТС - 1134,17 пункта (-0,6%). Лидерами отката выступили акции ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (-10,5%) после несостоявшегося аукциона по продаже госпакета компании, а также бумаги ВТБ (MOEX: VTBR) (-7,1%) на новостях о годовых дивидендах и допэмиссии банка.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 27 мая, составил 71,668 руб. (+12,2 копейки).

Голландский аукцион по продаже 67,2% акций золотодобывающего ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" (ЮГК) и других активов, входящих в группу ЮГК, признан несостоявшимся из-за нехватки претендентов, внесших задаток, следует из сообщения Росимущества.

Основанием для принятия решения о признании торгов несостоявшимися явился тот факт, что только один участник подал заявку для участия в торгах и внес задаток, тогда как аукционная документация требует наличия не менее двух заявок с внесенными задатками, сообщила пресс-служба ведомства. Название этого претендента не раскрывается.

Совокупная рыночная стоимость всех активов ЮГК была оценена в 162,02 млрд руб., в том числе доля в ПАО "ЮГК" в размере 67,2% - в 140,437 млрд руб. Первый аукцион по продаже ЮГК не состоялся из-за отсутствия заявок. Повторные торги в формате голландского аукциона должны были пройти 26 мая. Они предполагали возможность снижения цены до 50% от начальной, то есть до 81,01 млрд руб.

Набсовет ВТБ рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по итогам 2025 года в размере 9,71 руб./акция, всего на выплаты будет направлено 25% от чистой прибыли по МСФО за 2025 год, что соответствует 125,5 млрд рублей, сообщил банк на ленте раскрытия. Также ВТБ планирует допэмиссию "для масштабирования бизнеса", цена размещения бумаг составит 87 руб. за штуку. Банк разместит допэмиссию в объеме до 49% акций, госдоля останется выше 50%, средства пойдут на финансирование партнерства с RWB, развитие основного бизнеса, сообщил ВТБ.

"Итоговый объем допэмиссии будет определен с учетом фактических потребностей банка и рыночной конъюнктуры на момент размещения, а также объявлен в установленном порядке после завершения формирования книги заявок", - сообщил банк.

Подешевели во вторник также акции МКПАО "Озон" (MOEX: OZON) (-3,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,6%), ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (-2,6%), "Хэдхантера" (SPB: HEAD) (-1,9%), "ВК" (MOEX: VKCO) (-1,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (-1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,4%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (-0,4%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3% и -1% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-0,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,1%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-0,1%).

Совет директоров ПАО "НОВАТЭК" принял решение о продлении срока действия программы выкупа акций компании до 17 декабря 2031 года, говорится в ее сообщении. Общий размер денежных средств, направляемых на финансирование программы, ограничен суммой 100 млрд рублей. Ранее сообщалось, что в декабре 2021 года совет директоров компании одобрял новую 5-летнюю программу обратного выкупа на общую сумму до $1 млрд, прекратив действие предыдущей, объявленной 7 июня 2012 года, на $600 млн.

Подорожали акции "ДОМ.РФ" (MOEX: DOMRF) (+0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,2%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+0,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,1%), "префы" Сбербанка (+0,1%).

ПАО "ДОМ.РФ" (OKPO code: 47247771) в январе-апреле 2026 года увеличило чистую прибыль по МСФО на 62% - до 38,7 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

В понедельник состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио, сообщил МИД РФ. Лавров довел до американской стороны информацию о том, что в ответ на атаки киевского режима против мирного населения и гражданских объектов на российской территории ВС РФ приступили к системным и последовательным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ, и по центрам принятия соответствующих решений.

По информации МИД РФ, российский министр "напомнил о достигнутых на высшем уровне по предложению США в Анкоридже в августе 2025 года договоренностях в отношении украинского конфликта и выразил сожаление в связи с тем, что нахрапистые усилия евроэлит и киевского режима подрывают указанные договоренности, открывавшие путь к устойчивому долгосрочному урегулированию на основе баланса интересов".

Руководители внешнеполитических ведомств также обменялись оценками дипломатических инициатив по преодолению кризиса в Ормузском проливе и относительно ситуации вокруг Кубы.

Кремль пока не располагает реакцией Вашингтона на предупреждение МИД РФ о начале системных ударов по военным объектам в Киеве. "Пока такой информацией мы не располагаем. Мы слышали некоторые официальные заявления европейских столиц, от представителей Евросоюза в Киеве. Здесь для нас приоритетным является то предупреждение, которое направили мы", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос, располагают ли в Москве официальной реакцией американских властей на предупреждение о предстоящих ударах.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил во вторник, что опасность лобового столкновения России и НАТО нарастает, но это не удерживает группу стран альянса от повышения ставок в противостоянии с Москвой. "Не просто сохраняется, а нарастает опасность лобового столкновения НАТО с нашей страной, что означало бы прямой вооруженный конфликт ядерных держав", - сказал Рябков, выступая на круглом столе "Кризис системы стратегической стабильности и перспективы его преодоления" в рамках Международного форума по безопасности.

"Однако даже эта угроза пока не удерживает коллективную противостоящую России евронатовскую группу от попыток повышать ставки в противостоянии с Москвой", - добавил замглавы МИД.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, после негативного начала недели рынок акций во вторник продолжил снижение, внимание инвесторов было сосредоточено на корпоративных позициях. ВТБ днем сообщил о заключении стратегического партнерства с Объединенной компанией Wildberries&Russ (RWB). В качестве первого шага ВТБ выкупил миноритарную долю в цифровых финансовых активах RWB. Вечером ВТБ сообщил о размере дивидендных выплат и допэмиссии, что обвалило акции банка.

Позиции рубля остаются сильными, хотя возможен рост волатильности из-за крупных погашений валютных облигаций и размещения нового выпуска ОФЗ в юанях. Июльский фьючерс на нефть марки Brent отыграл рубеж $100 за баррель на фоне сложных переговоров между США и Ираном, что оказало поддержку акциям нефтегазовых компаний. На прошлой неделе Росстат сообщил о дефляции во второй раз за последние три недели наблюдений, что является фактором в пользу снижения ставки ЦБ. В этой связи интерес будут представлять свежие данные по недельной динамике инфляции, которые выйдут в среду. Геополитический фон остается напряженным, в ЕС во вторник анонсировали разработку 21-ого пакета санций против России, отметил Федосов.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрея Смирнова, индекс Мосбиржи во вторник обновил годовой минимум у 2573 пунктов, после чего немного сократил потери, но усилий покупателей оказалось недостаточно, чтобы вернуть индекс выше 2600 пунктов.

Основное давление на настроения оказывает геополитика. Переговорный трек по Украине фактически заморожен, риторика сторон конфликта ужесточилась. Власти ЕС заявили о начале разработки 21-го пакета санкций против России. Цены на нефть Brent вновь поднялись до $100 за баррель после неожиданных атак США по иранским объектам, отмечает эксперт.

Ситуация на Ближнем Востоке остается в центре внимания мировых рынков. Инвесторы с осторожностью оценивают перспективы соглашения США и Ирана и риски для поставок через Ормузский пролив. Важных внешних событий или публикаций в середине недели не ожидается. Банк России в среду опубликует обзор "О развитии банковского сектора", Росстат выпустит недельный отчет по инфляции и данные о промпроизводстве за январь-апрель. "Совкомфлот" (MOEX: FLOT) опубликует финансовые результаты по МСФО за I квартал, советы директоров "Полюса" и Совкомбанка (MOEX: SVCB) примут решения по дивидендам, напомнил аналитик.

"Полагаем, что на этой неделе продолжится борьба за "круглые" 2600 пунктов по индексу Мосбиржи, однако при ухудшении условий не исключен временный отход к 2550 пунктам или ниже", - считает Смирнов.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова также отмечает, что российскому фондовому рынку не хватило позитивных новостей для роста.

Несмотря на возобновившийся рост нефтяных цен, главным негативом для рынка стали отказы советов директоров многих эмитентов от рекомендаций выплачивать дивиденды за 2025 год. Вопрос о перемирии или об иной "сделке" США и Ирана опять подвис в воздухе, после чего нефтяные цены устремились вверх. Цена Brent на вечерних торгах достигла $100 за баррель, дальнейшие перспективы движения будут определяться исключительно геополитикой. Прогноз на ближайшие дни по цене Brent - коридор $94-99 за баррель, считает аналитик.

Акции НМТП (+3,2%) выросли второй день подряд. На динамику акций повлияли два события: объявление советом директоров компании дивидендов за 2025 год и включение ее 20%-ного госпакета акций в план приватизации на 2028-2029 годы. Размер дивиденда НМТП на акцию в случае его одобрения может составить 1,1448 руб., дивидендная доходность составит примерно 13%. Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 13 июля.

В среду индекс Мосбиржи снова покажет динамику в коридоре 2550-2650 пунктов, считает Мильчакова.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Андрей Зацепин считает, что усилились риски падения индекса МосБиржи к 2500 пунктам.

Последняя неделя весны началась с реализации базового негативного сценария - индекс закрылся ниже 2600 пунктов, причем на больших для последнего времени оборотах торгов. Основной причиной падения стал откат нефти на появившейся в выходные информации о почти полной готовности мирного соглашения Ирана и США. Другим негативом для рынка стало заявление МИД РФ о начале систематических ударов по предприятиям ВПК в Киеве. Это резко снижает вероятность возобновления переговоров по Украине.

В случае продолжения снижения новое "дно" рынок будет искать где-то в районе 2450-2530 пунктов по индексу МосБиржи. Короткие позиции пока выглядят более привлекательными, считает аналитик.

В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский ASX - на 0,4%, южнокорейский Kospi вырос на 2,6% к уровню пятницы, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 0,03%), также нет единого вектора в Европе (индекс FTSE вырос на 0,6%, DAX, CAC 40 просели на 0,8-1%) и в США (к 19:30 МСК Dow просел на 0,2%, S&P500 и Nasdaq выросли на 0,5-1,3%).

В США и Южной Корее торги в понедельник не проводились по случаю праздников. Инвесторы продолжают следить за геополитическими новостями, оценивая перспективы урегулирования американо-иранского конфликта.

Индекс потребительского доверия в США в мае уменьшился до 93,1 пункта, сообщается в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Согласно пересмотренным данным, в апреле его значение составляло 93,8 пункта, а не 92,8 пункта, как было объявлено ранее. Эксперты в среднем прогнозировали снижение индикатора в текущем месяце до 92 пунктов, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке во вторник цены Brent корректируются вверх на сообщениях о новых ударах по Ирану; цена WTI, торги которой не проводились в понедельник из-за выходного дня в США, отыгрывает новости о продолжении американо-иранских мирных переговоров.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 19:00 мск во вторник составила $100,06 за баррель (+4,1% и -7,1% в понедельник), июльская цена фьючерса на WTI - $93,87 за баррель (-2,9% к уровню пятницы).

Представитель Центрального командования ВС США (CENTCOM) Тим Хоукинс заявил, что американские военные нанесли удары в рамках самообороны "для защиты от угрозы со стороны иранских сил". Он пояснил, что целями ударов стали зенитные ракетные пусковые установки и катера, пытавшиеся установить мины. Иран в ответ предупредил, что американская атака не останется без ответа, передает агентство Fars.

Эскалация напряженности усилила сомнения трейдеров в том, что сторонам в ближайшее время удастся заключить соглашение, которое положит конец военным действиям в регионе, а также позволит восстановить движение судов через Ормузский пролив.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры с Ираном в Катаре продолжаются, однако согласование формулировок в сделке между Вашингтоном и Тегераном может занять несколько дней. Рубио в очередной раз повторил, что президент США Дональд Трамп намерен заключить сделку с Ираном, а также добавил, что важно возобновить судоходство в Ормузском проливе.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Росинтер ресторантс холдинг" (MOEX: ROST) (-9,9%), банка "Приморье" (MOEX: PRMB) (-9,6%), ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-7,7%), ПАО "ИВА" (MOEX: IVAT) (-7,7%), ПАО "ЭсЭфАй" (MOEX: SFIN) (-6,8%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (-6,6%), "МГТС" (MOEX: MGTS) (-6,4%).

Совет директоров ПАО "Аптечная сеть 36,6" на заседании, прошедшем 25 мая, рекомендовал акционерам не распределять дивиденды за 2025 год, говорится в сообщении компании. "Прибыль по итогам 2025 финансового года не распределять, в связи с ее отсутствием, дивиденды по результатам 2025 финансового года не выплачивать", - говорится в сообщении компании по итогам заседания СД.

Выросли бумаги ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) (MOEX: ZVEZ) (+16,8%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (+4,7%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+3,2%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+3%), ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (+2,6%, до 1,8405 рубля).

Совет директоров ПАО "Россети Московский регион" рекомендовал акционерам утвердить выплату дивидендов за 2025 год в размере 0,1865 рубля на акцию, сообщила компания. Суммарно она может направить на это около 9,08 млрд руб. Дата закрытия реестра акционеров под выплаты - 3 июля 2026 года.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 19:00 МСК составил 62,16 млрд рублей (из них 25,36 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 3,61 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,11 млрд рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
26 мая 2026 года 19:35
Рубль во вторник заметно подрос в паре с юанем благодаря спросу на рублевую ликвидность перед налоговым периодом
Москва. 26 мая. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль заметно укрепился благодаря повышенному спросу на рублевую ликвидность в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам. Согласно календарю Федеральной налоговой службы, в четверг, 28 мая, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, НДС и акцизы.    читать дальше
.
26 мая 2026 года 19:01
ДОМ.РФ остается привлекательной историей роста с сильной операционной эффективностью - "Цифра брокер"
"ДОМ.РФ" остается привлекательной историей роста с сильной операционной эффективностью и интересной дивидендной составляющей, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании "Цифра брокер". "ДОМ.РФ" представил позитивные финрезультаты по МСФО за январь-апрель 2026 года, - отмечают эксперты. -...    читать дальше
.
26 мая 2026 года 18:23
"АКБФ" повышает прогнозную стоимость акций НМТП до 11,78 руб
Инвесткомпания "АКБФ" повышает прогнозную стоимость акций ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) со 10,26 руб. до 11,78 руб. за бумагу, что предполагает 38%-ный потенциал роста и рекомендацию "покупать", говорится в комментарии аналитиков. "Чистая прибыль компании по РСБУ в I1К26...    читать дальше
.
26 мая 2026 года 17:44
"Финам" подтверждает рейтинг акций ДОМ.РФ на уровне "покупать"
"Финам" подтверждает рейтинг акций "ДОМ.РФ" на уровне "покупать" с прогнозной ценой 2542 рубля за бумагу, говорится в комментарии заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. Фининститут в жилищной сфере "ДОМ.РФ" представил финансовые результаты по МСФО за январь-апрель 2026 года,...    читать дальше
.
26 мая 2026 года 17:10
"Цифра брокер" сохраняет рекомендацию "продавать" для акций Европлана
"Цифра брокер" сохраняет рекомендацию "продавать" для акций "Европлана" с целевой ценой 677,9 рубля за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков. "Европлан" опубликовал финансовые результаты по МСФО за I квартал 2026 года: - Чистая прибыль выросла на 33% год к году и составила 1,8 млрд...    читать дальше
.
26 мая 2026 года 16:38
Инвестбанк "Синара" повысил прогноз для индекса Hang Seng до 29000п на конец 2026г
Инвестиционный банк "Синара" повысил прогноз для индекса Hang Seng с 28500 до 29000 пунктов на конец 2026 года, сообщается в стратегии аналитиков по рынку акций Китая. "Индекс Hang Seng относительно начала этого года практически не изменился, а в 2025 году, напомним, вырос на 28%, показав один из...    читать дальше
.
26 мая 2026 года 16:07
Участие в размещении бондов АЛРОСА интересно при снижении ориентира по купону не более чем на 10-15 б.п. - инвестбанк "Синара"
Участие в размещении нового выпуска 3-летних облигаций "АЛРОСА" серии 002Р-02 интересно при снижении первоначального ориентира по купону не более чем на 10-15 б. п., считают эксперты инвестиционного банка "Синара" Александр Афонин и Эльдар Каров. "АЛРОСА" на 29 мая планирует сбор заявок на...    читать дальше
.
26 мая 2026 года 15:32
"Газпромбанк Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций ДОМ.РФ
"Газпромбанк Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций "ДОМ.РФ" в связи с привлекательной дивидендной доходностью, говорится в комментарии аналитиков. "ДОМ.РФ" показал сильные результаты за четыре месяца 2026 года по МСФО, - пишут эксперты. - Высокие темпы роста чистой прибыли (+62% г/г) были...    читать дальше
.
26 мая 2026 года 15:22
Рубль днем растет в паре с юанем благодаря спросу на рублевую ликвидность перед налоговым периодом
Москва. 26 мая. Китайский юань снижается на Московской бирже в ходе дневной сессии во вторник, рубль растет благодаря повышенному спросу на рублевую ликвидность в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам. Согласно календарю Федеральной налоговой службы, в четверг, 28 мая, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, НДС и акцизы.    читать дальше
.
26 мая 2026 года 15:05
Участие в размещении бондов Инарктики привлекательно при снижении ориентира по купону не более чем до 320 б.п. - инвестбанк "Синара"
Участие в размещении нового выпуска 3-летних облигаций "Инарктики" серии 002Р-06 интересно при снижении первоначального ориентира по купону не более чем до 320 б. п., полагают аналитики инвестиционного банка "Синара" Александр Афонин и Эльдар Каров. "Инарктика" 28 мая планирует собрать заявки на...    читать дальше
.
26 мая 2026 года 14:39
"АКБФ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций ФосАгро
Инвестиционная компания "АКБФ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций "ФосАгро" и понижает целевую цену до 6814 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 3%, сообщается в комментарии аналитиков. "Компания остается бенефициаром роста мировых цен на удобрения, - пишут они. - При...    читать дальше
.
26 мая 2026 года 14:10
Рубль, вероятно, сохранит сильные позиции на горизонте 1-2 месяцев - УК "Первая"
Курс рубля, вероятно, сохранит сильные позиции по отношению к основным мировым валютам на горизонте одного-двух месяцев, полагают аналитики УК "Первая". Валютная выручка поступает с запаздыванием, и приток валюты будет значительным даже в случае снижения цен на нефть, отмечают эксперты в...    читать дальше
.
26 мая 2026 года 13:40
"Финам" повысил прогнозную цену акций Amazon до $305
"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Amazon.com Inc. с $266 до $305 за штуку, что предполагает потенциал роста 15% от текущего уровня, рейтинг - "покупать", сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании. Рынок к концу мая переоценил акции Amazon вверх, поскольку компания...    читать дальше
.
26 мая 2026 года 13:16
Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену акций ДОМ.РФ на уровне 2500 руб
Freedom Finance Global подтверждает прогнозную стоимость акций "ДОМ.РФ" на уровне 2500 рублей за штуку, рейтинг - "держать", сообщается в материале аналитика Владимира Чернова. Эмитент с января по апрель 2026 года нарастил чистую прибыль по МСФО на 62%, до 38,7 млрд руб. Это сильный результат,...    читать дальше
.
26 мая 2026 года 12:47
"КИТ Финанс Брокер" открыл торговую идею: покупать акции Совкомбанка с целью 15,5 руб
"КИТ Финанс Брокер" открыл среднесрочную торговую идею: "покупать акции Совкомбанка с целью 15,5 рублей за штуку". Цена входа: текущая рыночная, сообщается в комментарии аналитиков инвесткомпании. Эксперты считают текущую рыночную оценку эмитента привлекательной для покупки бумаг. При...    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.