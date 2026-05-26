"Финам" подтверждает рейтинг акций "ДОМ.РФ" на уровне "покупать" с прогнозной ценой 2542 рубля за бумагу, говорится в комментарии заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

Фининститут в жилищной сфере "ДОМ.РФ" представил финансовые результаты по МСФО за январь-апрель 2026 года, согласно которым чистая прибыль подскочила на 62% г/г до 38,7 млрд руб., при рентабельности капитала (ROE) на уровне 23,8%.

"Вышедшую отчетность "ДОМ.РФ" мы оцениваем позитивно, хотя в целом она оказалась в рамках ожиданий, - пишет эксперт. - Продолжающийся заметный рост доходов по основным направлениям деятельности в сочетании с относительно небольшой по меркам банковского сектора стоимостью риска и устойчиво высокой операционной эффективностью способствуют хорошему росту чистой прибыли, причем динамика последней складывается лучше наших прогнозов на весь текущий год".

Дополнительным плюсом, на взгляд Додонова, являются ожидания высоких дивидендов за 2025 год, которые могут составить 246,9 руб. на акцию (с доходностью 10,4%)".

