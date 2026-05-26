"Цифра брокер" сохраняет рекомендацию "продавать" для акций "Европлана" с целевой ценой 677,9 рубля за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков.

"Европлан" опубликовал финансовые результаты по МСФО за I квартал 2026 года:

- Чистая прибыль выросла на 33% год к году и составила 1,8 млрд рублей.

- Чистый процентный доход снизился на 33% и составил 4,2 млрд рублей.

- Лизинговый портфель снизился на 11% и составил 50,4 млрд рублей.

"Результаты за I квартал выглядят устойчиво на фоне непростой ситуации в секторе, - отмечают эксперты. - Несмотря на снижение процентных и непроцентных доходов, компании удалось нарастить чистую прибыль на 33% год к году, а также сохранить комфортный уровень капитала и улучшить стоимость риска. Давление на показатели по-прежнему оказывает высокая ключевая ставка, что отражается и на динамике лизингового портфеля".

На взгляд аналитиков, главный фактор, который сейчас сдерживает интерес инвесторов к бумагам - отсутствие дивидендов. При этом позитивным сигналом выглядит решение топ-менеджмента сохранить свой пакет акций. Это говорит о сохранении уверенности в долгосрочных перспективах бизнеса.

При переходе Банка России к более активному смягчению денежно-кредитной политики сектор лизинга может стать одним из бенефициаров снижения ставок, полагают в "Цифра брокере".

