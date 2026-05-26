Инвестбанк "Синара" повысил прогноз для индекса Hang Seng до 29000п на конец 2026г

Инвестиционный банк "Синара" повысил прогноз для индекса Hang Seng с 28500 до 29000 пунктов на конец 2026 года, сообщается в стратегии аналитиков по рынку акций Китая.

"Индекс Hang Seng относительно начала этого года практически не изменился, а в 2025 году, напомним, вырос на 28%, показав один из лучших результатов среди индикаторов мировых фондовых рынков, - отмечают эксперты. - Поскольку экономика Китая все еще прибавляет по ~5% в год, а мультипликатор P/E на 12 месяцев вперед остается невысоким (10,9), считаем, что восходящий тренд местного рынка акций сохранится. Целевое значение индекса на конец 2026 года повышается с 28500 до 29000 пунктов".

Стратеги инвестбанка пересмотрели структуру модельного портфеля из котирующихся в Гонконге акций, и теперь потенциал роста его стоимости на том же горизонте достигает, согласно их расчетам, 23%, при полной, с учетом ожидаемых дивидендов, доходности в 26% против соответственно 13% и 17% в случае бенчмарка.

Аналитики отдают предпочтение информационным технологиям и промышленности. Считаем эти секторы наиболее интересными по соотношению прогнозируемых темпов роста и мультипликаторов P/E 2026П.

"Приток денег из материкового Китая не прекращается, - указывают аналитики. - Причины этого следует искать в ограниченном наборе инструментов на биржах Шанхая и Шэньчжэня, где многие бумаги к тому же торгуются выше своих справедливых уровней, а эмитенты зарегулированы. Гонконг предлагает куда более широкий выбор, особенно в технологическом и финансовом секторах".

