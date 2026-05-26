Рубль днем растет в паре с юанем благодаря спросу на рублевую ликвидность перед налоговым периодом

Москва. 26 мая. Китайский юань снижается на Московской бирже в ходе дневной сессии во вторник, рубль растет благодаря повышенному спросу на рублевую ликвидность в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам. Согласно календарю Федеральной налоговой службы, в четверг, 28 мая, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, НДС и акцизы.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,54 руб., что на 6,7 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск опустился на 62 копейки относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 71,79 руб./$1, контракт EURRUBF, упал на 85 копеек, до 83,71 руб./EUR1.

Рубль может укрепиться по отношению к доллару и юаню на торгах во вторник, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Ожидаем во вторник попыток рубля перейти к укреплению на фоне восстановления цен на нефть, способного несколько охладить спекулятивный спрос, со смещением баланса на рынке в сторону предложения иностранной валюты, усиливаемого приближением налоговых выплат (28 мая), - пишет эксперт в комментарии. - В сложившейся ситуации ожидаем движения пары юань/рубль в диапазоне 10,3-10,8 руб. за юань с рисками возвращения в ближайшие сессии в нижнюю половину данного коридора. Доллар, по нашему мнению, будет удерживать позиции в районе 70-75 руб./$1 и может протестировать его нижнюю границу, которая выступает ближайшей поддержкой для американской валюты".

Курс рубля, вероятно, сохранит сильные позиции по отношению к основным мировым валютам на горизонте одного-двух месяцев, полагают аналитики УК "Первая".

Валютная выручка поступает с запаздыванием, и приток валюты будет значительным даже в случае снижения цен на нефть, отмечают эксперты в обзоре.

В дальнейшем перспективы рубля во многом будут зависеть от динамики цен на нефть, а значит, от развития конфликта на Ближнем Востоке, указывают они.

Базовый сценарий предполагает, что нефтяные котировки во втором полугодии будут снижаться с текущих уровней, и рубль, скорее всего, перейдет к ослаблению.

Однако если цены на нефть марки Brent останутся около $100 за баррель или выше, то рассчитывать на заметное ослабление рубля, вероятно, не следует, говорится в материале компании.

"В течение ближайшей недели при отсутствии значимых изменений во внутренних и внешних условиях курс доллара может находиться в интервале 70-73 руб./$1, курс юаня - в коридоре 10,3-10,7 руб. за юань, - прогнозируют аналитики УК "Первая". - Волатильность на валютном рынке может вырасти в условиях достаточно крупных погашений валютных облигаций и размещения нового выпуска ОФЗ в юанях".

Цены на нефть эталонных марок движутся разнонаправленно днем во вторник: Brent дорожает на сообщениях о новых ударах по Ирану, тогда как WTI, торги которой не проводились в понедельник из-за выходного дня в США, отыгрывает новости о продолжении американо-иранских мирных переговоров.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск дорожают на 3,03%, до $99,04 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) падают в цене к этому времени на 4%, до $92,72 за баррель.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что согласование формулировок в сделке между Вашингтоном и Тегераном может занять несколько дней. Он вновь повторил, что президент США Дональд Трамп намерен заключить сделку с Ираном, а также добавил, что важно возобновить судоходство в Ормузском проливе.

Банк России во вторник, 26 мая, в рамках аукциона недельного репо разместил 4,32 трлн рублей (при лимите 4,32 трлн рублей и спросе 5,631 трлн рублей) в среднем по ставке 14,51% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 19 мая, ЦБ разместил 4,41 трлн рублей (при лимите 4,41 трлн рублей и спросе 5,721 трлн рублей) в среднем по аналогичной ставке.