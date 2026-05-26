Инвестиционная компания "АКБФ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций "ФосАгро" и понижает целевую цену до 6814 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 3%, сообщается в комментарии аналитиков.

"Компания остается бенефициаром роста мировых цен на удобрения, - пишут они. - При этом отраслевые риски усиливаются: растут издержки, сохраняются экспортные квоты и регуляторное давление на внутренние цены. Прогноз дивидендов за 2025 год снижен до 400 руб. на акцию, за 2026 год ожидаем 615 руб. на акцию".

