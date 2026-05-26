"Финам" повысил прогнозную цену акций Amazon до $305

"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Amazon.com Inc. с $266 до $305 за штуку, что предполагает потенциал роста 15% от текущего уровня, рейтинг - "покупать", сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании.

Рынок к концу мая переоценил акции Amazon вверх, поскольку компания продемонстрировала способность конвертировать высокий спрос на ИИ-инфраструктуру в ускорение выручки и рост прибыли, отмечают эксперты.

Облачный бизнес растет быстрее ожиданий, сохраняя при этом высокую маржу, а развитие линейки собственных серверных чипов позволяет снизить себестоимость облачных вычислений и зависимость от сторонних поставщиков.

Amazon остается лидером в ключевых секторах: e-commerce, облачные сервисы, реклама, ИИ, а уникальная диверсификация и масштаб постоянных инноваций позволяют компании быстро монетизировать новые технологические тренды, указывают в "Финаме".

"Мы повышаем целевую цену акций Amazon с $266 до $305, что подразумевает "апсайд" 15% и рейтинг "покупать". Для расчета стоимости использовали метод дисконтированных денежных потоков", - пишут аналитики инвесткомпании.

