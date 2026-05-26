Фондовые индексы АТР меняются разнонаправленно во вторник. Нефть марки Brent дорожает утром вторника на 2,8%, WTI дешевеет на 4,4%.

Инвесторы продолжают следить за геополитическими новостями, оценивая перспективы урегулирования американо-иранского конфликта.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил накануне, что согласование формулировок соглашения между Вашингтоном и Тегераном может занять несколько дней. Он повторил, что президент Дональд Трамп намерен заключить сделку с Ираном. "Президент выразил желание сделать это. Он либо заключит хорошую сделку, либо вообще не заключит", - сказал Рубио журналистам в Джайпуре в ходе визита в Индию.

"Основной темой сессии, вероятно, станет ситуация вокруг соглашения между США и Ираном". - написали аналитики UOB. По их словам, ключевым негативным фактором для настроений на рынках могут стать сообщения об осложнениях в переговорах.

Китайский индекс Shanghai Composite снижается на 0,55%. Гонконгский Hang Seng прибавляет 0,27% от уровня закрытия торгов в пятницу. Биржа Гонконга была закрыта накануне из-за праздника (День рождения Будды).

Лидерами роста на Гонконгской фондовой бирже выступают акции компьютерной Lenovo (+17,3%), чипмейкера Semiconductor Manufacturing International Corp. (+8%) и производителя компонентов для мобильных телефонов BYD Electronic (+7,5%).

Заметно повышаются котировки CMOC Group (+6,7%), Wuxi Biologics (+6,1%), Zijin Mining (+4,4%), Xinyi Solar (+4,1%) и Netease Inc. (SPB: NTES) (+4%).

Активное снижение демонстрируют JD.com Inc. (SPB: JD) (-2,7%), Meituan (SPB: 3690) (-2,6%), Contemporary Amperex Technology (-2,6%), CSPC Pharmaceutical (-2,6%), Haidilao International (-2,4%) и JD Health (-2,4%).

Японский Nikkei теряет 0,07%.

Бумаги SoftBank Group дорожают на 12,1%, Taiyo Yuden - на 8%, Renesas Electronics - на 7,3%.

Тем временем существенно сокращают рыночную стоимость Archion (-7,7%), Chugai Pharmaceutical (-6,4%) и Advantest (-5,9%).

Значение южнокорейского индекса Kospi увеличилось на 2,8% от закрытия пятничной сессии. В Южной Корее торги в понедельник также не проводились по случаю праздника.

Котировки чипмейкера SK Hynix растут на 6,8%, автомобильной Hyundai Motor - на 4,4%, одного из крупнейших в мире производителей чипов и смартфонов Samsung Electronics - на 2,4%, авиаперевозчика Korean Air Lines - на 1,9%, производителя цветных металлов Korea Zinc - на 0,8%.

В то же время цена акций сталелитейной Posco снижается на 1,1%.

Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,35%.

В падении среди компонентов индекса лидирует биржевой оператор ASX (-11,7%), сообщивший во вторник о планируемом существенном увеличении расходов в 2027 году для модернизации его технической базы и разработки новых продуктов.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto повышается на 0,1% и 0,7% соответственно.

Цены на нефть эталонных марок движутся разнонаправленно утром во вторник: Brent дорожает на сообщениях о новых ударах по Ирану, тогда как WTI, торги которой не проводились в понедельник из-за выходного дня в США, отыгрывает новости о продолжении американо-иранских мирных переговоров.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:14 мск дорожают на $2,68 (2,79%), до $98,82 за баррель. В понедельник этот контракт подешевел на $7,4 (7,1%), до $96,14 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) падают в цене к этому времени на $4,23 (4,38%), до $92,37 за баррель. В минувшую пятницу их стоимость повысилась на $0,25 (0,26%), до $96,6 за баррель.

Военные США нанесли удары по двум катерам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и позиции зенитно-ракетного комплекса в Бендер-Аббасе на юге Ирана, сообщила журналистка Fox News Дженнифер Гриффин.

"Два иранских катера были пойманы за установкой мин в Ормузском проливе. (...) Американские военные уничтожили оба судна КСИР, а также нанесли удар по позиции зенитно-ракетного комплекса в Бендер-Аббасе, который целился в американские военные самолеты", - написала Гриффин в соцсети X со ссылкой на военный источник.

По ее словам, военные сообщили, что удары носили оборонительный характер и не являются нарушением действующего между США и Ираном режима прекращения огня.

Тем временем госсекретарь США Марко Рубио заявил, что согласование формулировок в сделке между Вашингтоном и Тегераном может занять несколько дней. "Сегодня в Катаре проходили некоторые переговоры, так что посмотрим, сможем ли мы добиться прогресса", - сказал Рубио журналистам в Джайпуре во время официального визита в Индию.

Госсекретарь в очередной раз повторил, что президент США Дональд Трамп намерен заключить сделку с Ираном, а также добавил, что важно возобновить судоходство в Ормузском проливе.

"Я настроен скептично. Нам постоянно говорят, что сделка близка, но как выглядит эта сделка? Это самое важное. Также есть вопросы по поводу сроков открытия Ормузского пролива. Мы очень многого не знаем", - отметил Джозеф Капурсо из Commonwealth Bank of Australia.

В настоящий момент "слишком рано говорить о том, что сделка будет достигнута, и тем более о том, что её условий будут придерживаться", написал Сол Кавонич из MST Marquee.

"Обе стороны в последние месяцы неоднократно говорили о прогрессе на переговорах, а также об открытии Ормузского пролива, чего до сих пор не случилось", - добавил он.