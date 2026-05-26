"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям China Construction Bank класса H с прогнозной стоимостью на уровне 9,47 гонконгского доллара (HKD) за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитиков.

Эксперты инвесткомпании с осторожным оптимизмом оценивают перспективы China Construction Bank.

Экономика КНР постепенно замедляется, но в ближайшие годы, как ожидается, продолжит показывать неплохие темпы роста, заметно превышающие среднемировые, в том числе благодаря поддержке со стороны властей. На таком фоне следует ожидать сохранения значительного спроса на финансовые услуги в стране, это поддержит финпоказатели эмитента, учитывая сильные позиции банка в секторе, указывают аналитики "Финама".

"Между тем после роста почти на 26% за последний год акции банка класса H уже находятся недалеко от справедливого уровня, и мы в данный момент не видим какого-то значимого "апсайда" в них. Наша оценка справедливой стоимости данных бумаг построена путем сравнения с аналогами по коэффициентам P/E NTM, P/B и дивдоходности. Однако они могут стать интересными для покупки в случае существенной просадки", - пишут эксперты в обзоре.

China Construction Bank - один из крупнейших банков Китая и мира по величине активов, входит в "Большую четверку" ведущих госбанков страны.

