Позитивная оценка инвестпривлекательности акций Т-Технологий сохраняется - Совкомбанк

Позитивная оценка инвестиционной привлекательности акций МКПАО "Т-Технологии" сохраняется, говорится в комментарии аналитика Совкомбанка Вячеслава Бердникова.

Результаты эмитента за 1К26 по МСФО вышли сильные, в рамках ожиданий, констатирует эксперт.

Совет директоров рекомендовал дивиденды в размере 4,6 руб./акцию за 1К26.

Также подтвержден прогноз, отмечает Бердников: рост операционной прибыли на 20%+ и дивидендов на 20%+ в 2026 году.

Программа buyback: выкуплено 3 млн акций (2,2% free float), до конца текущего года планируется выкуп до 10% free float.

Позитивный взгляд на инвестиционную привлекательность "Т-Технологий" сохраняется: диверсифицированная бизнес-модель, рост экосистемы, подтверждение дивидендного прогноза и программа buyback, указывает аналитик банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.