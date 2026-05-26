26 мая 2026 года 10:20
Рубль утром укрепляется в паре с юанем при подготовке экспортеров к налоговым выплатам
Москва. 26 мая. Китайский юань понижается на Московской бирже при открытии торгов во вторник, рубль укрепляется в рамках подготовки компаний-экспортеров к налоговому периоду мая.
По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,5855 руб. (-2,15 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 5,38 коп. выше уровня действующего официального курса.
Рубль может перейти к укреплению по отношению к доллару и юаню на торгах во вторник, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.
"Ожидаем во вторник попыток рубля перейти к укреплению на фоне восстановления цен на нефть, способного несколько охладить спекулятивный спрос, со смещением баланса на рынке в сторону предложения иностранной валюты, усиливаемого приближением налоговых выплат (28 мая), - пишет эксперт в комментарии. - В сложившейся ситуации ожидаем движения пары юань/рубль в диапазоне 10,3-10,8 руб. за юань с рисками возвращения в ближайшие сессии в нижнюю половину данного коридора. Доллар, по нашему мнению, будет удерживать позиции в районе 70-75 руб./$1 и может протестировать его нижнюю границу, которая выступает ближайшей поддержкой для американской валюты".
Цены на нефть эталонных марок движутся разнонаправленно утром во вторник: Brent дорожает на сообщениях о новых ударах по Ирану, тогда как WTI, торги которой не проводились в понедельник из-за выходного дня в США, отыгрывает новости о продолжении американо-иранских мирных переговоров.
Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск дорожают на 2,68%, до $98,69 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) падают в цене к этому времени на 4,51%, до $92,25 за баррель.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что согласование формулировок в сделке между Вашингтоном и Тегераном может занять несколько дней. Он вновь повторил, что президент США Дональд Трамп намерен заключить сделку с Ираном, а также добавил, что важно возобновить судоходство в Ормузском проливе.
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
.
26 мая 2026 года 19:50
Москва. 26 мая. Российский рынок акций во вторник продолжил снижение на фоне напряженности вокруг Украины и разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, фактором поддержки выступила отскочившая вверх нефть (июльский фьючерс на Brent превысил $100 за баррель) на сигналах новой эскалации на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи опустился до 2580 пунктов, минимума с 18 ноября 2025 года. читать дальше
.
26 мая 2026 года 19:35
Москва. 26 мая. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль заметно укрепился благодаря повышенному спросу на рублевую ликвидность в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам. Согласно календарю Федеральной налоговой службы, в четверг, 28 мая, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, НДС и акцизы. читать дальше
.
26 мая 2026 года 19:01
"ДОМ.РФ" остается привлекательной историей роста с сильной операционной эффективностью и интересной дивидендной составляющей, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании "Цифра брокер".
"ДОМ.РФ" представил позитивные финрезультаты по МСФО за январь-апрель 2026 года, - отмечают эксперты. -... читать дальше
.
26 мая 2026 года 18:23
Инвесткомпания "АКБФ" повышает прогнозную стоимость акций ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) со 10,26 руб. до 11,78 руб. за бумагу, что предполагает 38%-ный потенциал роста и рекомендацию "покупать", говорится в комментарии аналитиков.
"Чистая прибыль компании по РСБУ в I1К26... читать дальше
.
26 мая 2026 года 17:44
"Финам" подтверждает рейтинг акций "ДОМ.РФ" на уровне "покупать" с прогнозной ценой 2542 рубля за бумагу, говорится в комментарии заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.
Фининститут в жилищной сфере "ДОМ.РФ" представил финансовые результаты по МСФО за январь-апрель 2026 года,... читать дальше
.
26 мая 2026 года 17:10
"Цифра брокер" сохраняет рекомендацию "продавать" для акций "Европлана" с целевой ценой 677,9 рубля за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков.
"Европлан" опубликовал финансовые результаты по МСФО за I квартал 2026 года:
- Чистая прибыль выросла на 33% год к году и составила 1,8 млрд... читать дальше
.
26 мая 2026 года 16:38
Инвестиционный банк "Синара" повысил прогноз для индекса Hang Seng с 28500 до 29000 пунктов на конец 2026 года, сообщается в стратегии аналитиков по рынку акций Китая.
"Индекс Hang Seng относительно начала этого года практически не изменился, а в 2025 году, напомним, вырос на 28%, показав один из... читать дальше
.
26 мая 2026 года 16:07
Участие в размещении нового выпуска 3-летних облигаций "АЛРОСА" серии 002Р-02 интересно при снижении первоначального ориентира по купону не более чем на 10-15 б. п., считают эксперты инвестиционного банка "Синара" Александр Афонин и Эльдар Каров.
"АЛРОСА" на 29 мая планирует сбор заявок на... читать дальше
.
26 мая 2026 года 15:32
"Газпромбанк Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций "ДОМ.РФ" в связи с привлекательной дивидендной доходностью, говорится в комментарии аналитиков.
"ДОМ.РФ" показал сильные результаты за четыре месяца 2026 года по МСФО, - пишут эксперты. - Высокие темпы роста чистой прибыли (+62% г/г) были... читать дальше
.
26 мая 2026 года 15:22
Москва. 26 мая. Китайский юань снижается на Московской бирже в ходе дневной сессии во вторник, рубль растет благодаря повышенному спросу на рублевую ликвидность в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам. Согласно календарю Федеральной налоговой службы, в четверг, 28 мая, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, НДС и акцизы. читать дальше
.
26 мая 2026 года 15:05
Участие в размещении нового выпуска 3-летних облигаций "Инарктики" серии 002Р-06 интересно при снижении первоначального ориентира по купону не более чем до 320 б. п., полагают аналитики инвестиционного банка "Синара" Александр Афонин и Эльдар Каров.
"Инарктика" 28 мая планирует собрать заявки на... читать дальше
.
26 мая 2026 года 14:39
Инвестиционная компания "АКБФ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций "ФосАгро" и понижает целевую цену до 6814 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 3%, сообщается в комментарии аналитиков.
"Компания остается бенефициаром роста мировых цен на удобрения, - пишут они. - При... читать дальше
.
26 мая 2026 года 14:10
Курс рубля, вероятно, сохранит сильные позиции по отношению к основным мировым валютам на горизонте одного-двух месяцев, полагают аналитики УК "Первая".
Валютная выручка поступает с запаздыванием, и приток валюты будет значительным даже в случае снижения цен на нефть, отмечают эксперты в... читать дальше
.
26 мая 2026 года 13:40
"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Amazon.com Inc. с $266 до $305 за штуку, что предполагает потенциал роста 15% от текущего уровня, рейтинг - "покупать", сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании.
Рынок к концу мая переоценил акции Amazon вверх, поскольку компания... читать дальше
.
26 мая 2026 года 13:16
Freedom Finance Global подтверждает прогнозную стоимость акций "ДОМ.РФ" на уровне 2500 рублей за штуку, рейтинг - "держать", сообщается в материале аналитика Владимира Чернова.
Эмитент с января по апрель 2026 года нарастил чистую прибыль по МСФО на 62%, до 38,7 млрд руб. Это сильный результат,... читать дальше
.