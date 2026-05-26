Фактор неопределенности продолжает давить на рынок ОФЗ - ПСБ

Фактор неопределенности продолжает давить на российский долговой рынок, ближайшим триггером, скорее всего, станет заседание ЦБ РФ по ключевой ставке 19 июня 2026 года, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича.

Индекс RGBI в понедельник достиг нижней границы диапазона 119-120 пунктов, в котором находится с момента апрельского заседания Банка России, констатирует эксперт.

Ключевым вопросом для рынка остаются параметры бюджета на текущий год, которые, вероятно, будут известны только к сентябрю (исходя из данных поправок ЦБ будет выстраивать свою политику).

Высокие цены на нефть позволят лишь несколько сгладить дефицит бюджета, тогда как крепкий рубль частично нивелирует данный эффект, а потенциальное приближение мирного соглашения между Ираном и США будут постепенно снижать напряжение на рынке энергоносителей.

"Ближайшим триггером для рынка ОФЗ, скорее всего, станет заседание ЦБ 19 июня, в ожидании которого рынок продолжит находиться в затяжной консолидации. Ожидаем, что снижение ключевой ставки на 50 б.п. поддержит котировки госбумаг - премия между ставками "овернайт" (RUONIA) и доходностью длинных госбумаг продолжит увеличиваться", - пишет Грицкевич в обзоре.

