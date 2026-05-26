Мнения аналитиков
Мнения аналитиков / Фактор неопределенности продолжает давить на рынок ОФЗ - ПСБ
26 мая 2026 года 10:44
Фактор неопределенности продолжает давить на рынок ОФЗ - ПСБ
Фактор неопределенности продолжает давить на российский долговой рынок, ближайшим триггером, скорее всего, станет заседание ЦБ РФ по ключевой ставке 19 июня 2026 года, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича. Индекс RGBI в понедельник достиг нижней границы диапазона 119-120 пунктов, в котором находится с момента апрельского заседания Банка России, констатирует эксперт. Фактор неопределенности продолжает давить на долговой рынок, указывает Грицкевич. Ключевым вопросом для рынка остаются параметры бюджета на текущий год, которые, вероятно, будут известны только к сентябрю (исходя из данных поправок ЦБ будет выстраивать свою политику). Высокие цены на нефть позволят лишь несколько сгладить дефицит бюджета, тогда как крепкий рубль частично нивелирует данный эффект, а потенциальное приближение мирного соглашения между Ираном и США будут постепенно снижать напряжение на рынке энергоносителей. "Ближайшим триггером для рынка ОФЗ, скорее всего, станет заседание ЦБ 19 июня, в ожидании которого рынок продолжит находиться в затяжной консолидации. Ожидаем, что снижение ключевой ставки на 50 б.п. поддержит котировки госбумаг - премия между ставками "овернайт" (RUONIA) и доходностью длинных госбумаг продолжит увеличиваться", - пишет Грицкевич в обзоре. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ОБЛИГАЦИИ-ПРОГНОЗ
26 мая 2026 года 19:50
Рынок акций РФ во вторник просел к 2580п по индексу МосБиржи, лидировали в откате ЮГК и ВТБ на новостях
Москва. 26 мая. Российский рынок акций во вторник продолжил снижение на фоне напряженности вокруг Украины и разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, фактором поддержки выступила отскочившая вверх нефть (июльский фьючерс на Brent превысил $100 за баррель) на сигналах новой эскалации на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи опустился до 2580 пунктов, минимума с 18 ноября 2025 года. читать дальше
26 мая 2026 года 19:35
Рубль во вторник заметно подрос в паре с юанем благодаря спросу на рублевую ликвидность перед налоговым периодом
Москва. 26 мая. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль заметно укрепился благодаря повышенному спросу на рублевую ликвидность в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам. Согласно календарю Федеральной налоговой службы, в четверг, 28 мая, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, НДС и акцизы. читать дальше
26 мая 2026 года 19:01
ДОМ.РФ остается привлекательной историей роста с сильной операционной эффективностью - "Цифра брокер"
"ДОМ.РФ" остается привлекательной историей роста с сильной операционной эффективностью и интересной дивидендной составляющей, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании "Цифра брокер". "ДОМ.РФ" представил позитивные финрезультаты по МСФО за январь-апрель 2026 года, - отмечают эксперты. -... читать дальше
26 мая 2026 года 18:23
Инвесткомпания "АКБФ" повышает прогнозную стоимость акций ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) со 10,26 руб. до 11,78 руб. за бумагу, что предполагает 38%-ный потенциал роста и рекомендацию "покупать", говорится в комментарии аналитиков. "Чистая прибыль компании по РСБУ в I1К26... читать дальше
26 мая 2026 года 17:44
"Финам" подтверждает рейтинг акций "ДОМ.РФ" на уровне "покупать" с прогнозной ценой 2542 рубля за бумагу, говорится в комментарии заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. Фининститут в жилищной сфере "ДОМ.РФ" представил финансовые результаты по МСФО за январь-апрель 2026 года,... читать дальше
26 мая 2026 года 17:10
"Цифра брокер" сохраняет рекомендацию "продавать" для акций "Европлана" с целевой ценой 677,9 рубля за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков. "Европлан" опубликовал финансовые результаты по МСФО за I квартал 2026 года: - Чистая прибыль выросла на 33% год к году и составила 1,8 млрд... читать дальше
26 мая 2026 года 16:38
Инвестиционный банк "Синара" повысил прогноз для индекса Hang Seng с 28500 до 29000 пунктов на конец 2026 года, сообщается в стратегии аналитиков по рынку акций Китая. "Индекс Hang Seng относительно начала этого года практически не изменился, а в 2025 году, напомним, вырос на 28%, показав один из... читать дальше
26 мая 2026 года 16:07
Участие в размещении бондов АЛРОСА интересно при снижении ориентира по купону не более чем на 10-15 б.п. - инвестбанк "Синара"
Участие в размещении нового выпуска 3-летних облигаций "АЛРОСА" серии 002Р-02 интересно при снижении первоначального ориентира по купону не более чем на 10-15 б. п., считают эксперты инвестиционного банка "Синара" Александр Афонин и Эльдар Каров. "АЛРОСА" на 29 мая планирует сбор заявок на... читать дальше
26 мая 2026 года 15:32
"Газпромбанк Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций "ДОМ.РФ" в связи с привлекательной дивидендной доходностью, говорится в комментарии аналитиков. "ДОМ.РФ" показал сильные результаты за четыре месяца 2026 года по МСФО, - пишут эксперты. - Высокие темпы роста чистой прибыли (+62% г/г) были... читать дальше
26 мая 2026 года 15:22
Москва. 26 мая. Китайский юань снижается на Московской бирже в ходе дневной сессии во вторник, рубль растет благодаря повышенному спросу на рублевую ликвидность в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам. Согласно календарю Федеральной налоговой службы, в четверг, 28 мая, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, НДС и акцизы. читать дальше
26 мая 2026 года 15:05
Участие в размещении бондов Инарктики привлекательно при снижении ориентира по купону не более чем до 320 б.п. - инвестбанк "Синара"
Участие в размещении нового выпуска 3-летних облигаций "Инарктики" серии 002Р-06 интересно при снижении первоначального ориентира по купону не более чем до 320 б. п., полагают аналитики инвестиционного банка "Синара" Александр Афонин и Эльдар Каров. "Инарктика" 28 мая планирует собрать заявки на... читать дальше
26 мая 2026 года 14:39
Инвестиционная компания "АКБФ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций "ФосАгро" и понижает целевую цену до 6814 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 3%, сообщается в комментарии аналитиков. "Компания остается бенефициаром роста мировых цен на удобрения, - пишут они. - При... читать дальше
26 мая 2026 года 14:10
Курс рубля, вероятно, сохранит сильные позиции по отношению к основным мировым валютам на горизонте одного-двух месяцев, полагают аналитики УК "Первая". Валютная выручка поступает с запаздыванием, и приток валюты будет значительным даже в случае снижения цен на нефть, отмечают эксперты в... читать дальше
26 мая 2026 года 13:40
"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Amazon.com Inc. с $266 до $305 за штуку, что предполагает потенциал роста 15% от текущего уровня, рейтинг - "покупать", сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании. Рынок к концу мая переоценил акции Amazon вверх, поскольку компания... читать дальше
26 мая 2026 года 13:16
Freedom Finance Global подтверждает прогнозную стоимость акций "ДОМ.РФ" на уровне 2500 рублей за штуку, рейтинг - "держать", сообщается в материале аналитика Владимира Чернова. Эмитент с января по апрель 2026 года нарастил чистую прибыль по МСФО на 62%, до 38,7 млрд руб. Это сильный результат,... читать дальше
