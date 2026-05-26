Давление на рынок акций РФ может сохраниться - ПСБ

Давление на российский рынок акций может сохраниться в течение торговой сессии вторника, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

Инвесторы продолжат фокусироваться на геополитических рисках и сильном рубле, а попытки восстановления цен на нефть могут несколько сдержать продажи, говорится в комментарии эксперта.

Это может привести к уходу индекса Мосбиржи под диапазон поддержки 2590-2600 пунктов, что будет сигнализировать о возможности продолжения снижения с ближайшей целью в районе 2490-2520 пунктов, указывает Зварич.

