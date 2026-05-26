Риски падения индекса Мосбиржи к 2500п усилились - "Алор Брокер"

Риски падения индекса Мосбиржи к 2500 пунктам усилились, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрей Зацепин.

"Последняя неделя весны началась с реализации нашего базового, но негативного сценария. По итогам понедельника рынок потерял 1,1% капитализации, причем на больших для последнего времени оборотах - было наторговано около 77 млрд руб., это максимум за прошедшие сессии мая, - указывает эксперт в комментарии. - Индекс Мосбиржи2 закрылся чуть ниже 2600 пунктов. Пока это только прокол, по технике индикатор может вернуться выше данной отметки, вот только особых поводов для отскока нет. При этом индикатор подал сильную заявку на выход вниз из боковика от 15 мая".

Основной причиной падения стал обвал котировок нефти, отмечает Зацепин. Другим негативом для рынка стало заявление МИД РФ о начале ударов по предприятиям ВПК в Киеве.

"В общем на утро вторника мы не видим причин не только для инвестиционных покупок акций, но и даже для подбора бумаг на отскок. Если снижение будет продолжено, то новое "дно" мы будем искать где-то в районе 2450-2530 пунктов по индексу Мосбиржи. Пока "шорты" выглядят более привлекательными", - пишет эксперт инвесткомпании.

