Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 26 мая. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющейся напряженности вокруг Украины и на Ближнем Востоке, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

В понедельник состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с государственным секретарем США Марко Рубио, сообщил МИД РФ.

"По поручению президента Российской Федерации (Владимира) Путина Лавров официально довел до американской стороны информацию о том, что в ответ на продолжающиеся террористические атаки киевского режима против мирного населения и гражданских объектов на российской территории Вооруженные силы Российской Федерации приступают к системным и последовательным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ, и по центрам принятия соответствующих решений", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В нем отмечается, что Лавров привлек внимание к заявлению МИД России от 25 мая, в котором США, наряду с другими государствами, имеющими представительства в Киеве, рекомендовано обеспечить эвакуацию из украинской столицы своего дипломатического персонала и других граждан.

По информации МИД РФ, российский министр "напомнил о достигнутых на высшем уровне по предложению США в Анкоридже в августе 2025 года договоренностях в отношении украинского конфликта и выразил сожаление в связи с тем, что нахрапистые усилия евроэлит и киевского режима подрывают указанные договоренности, открывавшие путь к устойчивому долгосрочному урегулированию на основе баланса интересов".

"Руководители внешнеполитических ведомств обменялись оценками дипломатических инициатив по преодолению кризиса в Ормузском проливе и относительно ситуации вокруг Кубы", - сообщили на Смоленской площади.

Иранская делегация провела в понедельник переговоры в Катаре, чтобы обсудить тему Ормузского пролива и иранское ядерное досье, сообщил в понедельник телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на источник. "Основным фокусом визита делегации в Доху стали вопросы, связанные с Ормузским проливом и с высокообогащенным ураном", - заявил телеканалу дипломат, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника "Аль-Джазиры", в составе иранской делегации в Катар прибыл глава ЦБ Ирана Абдолнасер Хеммати для обсуждения вопроса замороженных иранских активов. Кроме него, в Катар прибыли спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф и глава МИД Аббас Аракчи, чтобы обсудить оставшиеся препятствия для урегулирования конфликта.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что согласование формулировок в сделке между Вашингтоном и Тегераном может занять несколько дней. "Сегодня в Катаре проходили некоторые переговоры, так что посмотрим, сможем ли мы добиться прогресса", - сказал Рубио журналистам в Джайпуре во время официального визита в Индию. "Я думаю, что будет много разговоров о конкретных формулировках в первоначальном документе, поэтому это займет несколько дней", - отметил он.

Госсекретарь в очередной раз повторил, что президент США Дональд Трамп намерен заключить сделку с Ираном. "Президент выразил желание сделать это. Он либо заключит хорошую сделку, либо вообще не заключит", - подчеркнул Рубио. Глава Госдепа США добавил, что важно возобновить судоходство в Ормузском проливе, заявив, что водный путь "откроется так или иначе".

Некоторые аспекты меморандума по решению конфликта Ирана и США, в том числе формулировки, связанные с иранской ядерной программой, все еще не согласованы, сообщило в понедельник агентство CNN со ссылкой на американские источники. "Разногласия из-за формулировок по иранской ядерной программе и снятию санкций задерживают завершение согласования сделки по прекращению военных действий", - говорится в сообщении. Однако, по словам собеседников CNN, по-прежнему сохраняется оптимизм насчет того, что "различия в позициях будут устранены относительно скоро".

В ночь на понедельник телеканал Fox News со ссылкой на информированного американского чиновника сообщил, что Иран "в принципе согласился с рамочным соглашением", и оно на 95% готово. При этом он указал, что переговорщики все еще спорят о формулировках, касающихся ядерной программы Тегерана и Ормузского пролива. Источник телеканала отметил, что США могут возобновить боевые действия, если соглашение в итоге не будет достигнуто.

Торги на американских фондовых площадках 25 мая не проводились в связи с праздником (День памяти).

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона не демонстрируют единой динамики во вторник. Инвесторы продолжают следить за геополитическими новостями, оценивая перспективы урегулирования американо-иранского конфликта. Китайский индекс Shanghai Composite снижается на 0,55%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавляет 0,27% от уровня закрытия торгов в пятницу (биржа Гонконга была закрыта накануне из-за праздника). Японский Nikkei теряет 0,07%. Значение южнокорейского индекса Kospi увеличилось на 2,8% от закрытия пятничной сессии (в Южной Корее торги в понедельник также не проводились по случаю праздника). Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,35%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок движутся разнонаправленно утром во вторник: Brent дорожает на сообщениях о новых ударах США по Ирану, тогда как WTI, торги которой не проводились в понедельник из-за выходного дня в США, отыгрывает новости о продолжении американо-иранских мирных переговоров. Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск дорожают на 2,12%, до $98,18 за баррель. В понедельник этот контракт подешевел на 7,1%, до $96,14 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) падают в цене к этому времени на 5,05%, до $91,72 за баррель. В минувшую пятницу их стоимость повысилась на 0,26%, до $96,6 за баррель.

Военные США нанесли удары по двум катерам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и позиции зенитно-ракетного комплекса в Бендер-Аббасе на юге Ирана, сообщила журналистка Fox News Дженнифер Гриффин. "Два иранских катера были пойманы за установкой мин в Ормузском проливе. (...) Американские военные уничтожили оба судна КСИР, а также нанесли удар по позиции зенитно-ракетного комплекса в Бендер-Аббасе, который целился в американские военные самолеты", - написала Гриффин в соцсети X со ссылкой на военный источник.

"Я настроен скептично. Нам постоянно говорят, что сделка близка, но как выглядит эта сделка? Это самое важное. Также есть вопросы по поводу сроков открытия Ормузского пролива. Мы очень многого не знаем", - отметил Джозеф Капурсо из Commonwealth Bank of Australia. В настоящий момент "слишком рано говорить о том, что сделка будет достигнута, и тем более о том, что ее условий будут придерживаться", написал Сол Кавонич из MST Marquee. "Обе стороны в последние месяцы неоднократно говорили о прогрессе на переговорах, а также об открытии Ормузского пролива, чего до сих пор не случилось", - добавил он.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник выросла в 1,1 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 24,359 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 14,518 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно негативную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 25 мая снизился на 0,14% и составил 120,92 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (23-25 мая) потерял 0,04%, опустившись до 1290,23 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Газпромбанк-001Р-22Р" (-1,27%), "Ростелеком-002P-06R" (MOEX: RTKM) (-0,89%), "Славнефть-001Р-03" (-0,75%) и "РЖД-001P-06R" (-0,68%), а в лидерах повышения - облигации "Газпромбанк-001Р-21Р" (+0,36%), "Ростелеком-001P-05R" (+0,35%) и "Почта России БО-002P-03" (+0,35%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ОАО "РЖД" установило финальный ориентир ставки купона дисконтных облигаций серии 001Р-53R планируемым номинальным объемом 25 млрд рублей на уровне 10,75% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 15,07% годовых. Срок обращения долговых бумаг - 3,9 года. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей, цена размещения - 90% от номинала. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные фиксированные купоны. Сбор заявок на выпуск прошел 25 мая. Техническое размещение пройдет 28 мая. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, страховых резервов, а также требованиям по включению в ломбардный список ЦБ. Облигации будут доступны для покупки неквалифицированным инвесторам.

ООО "Арлифт интернешнл" (бренд Arlift) в начале июня планирует провести сбор заявок на 3-летние облигации серии 001Р-02 объемом не менее 500 млн рублей. Ориентир ставки фиксированного ежемесячного купона - не выше 23,5% годовых (ему соответствует доходность к сall-опциону через 1,5 года на уровне не выше 26,22% годовых). Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования. Минимальная сумма заявки при первичном размещении - 1,4 млн рублей.

АО "Почта России" (OKPO code: 41587589) выкупило по оферте 2 млн 830 тыс. 677 облигаций серии БО-001Р-03 по цене 100% от номинала или 56,6% эмиссии. Компания разместила 10-летний выпуск объемом 5 млрд рублей в мае 2017 года по ставке 8,45% годовых.