Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Инфляция в РФ в апреле составила 0,14%
Рост потребительских цен в апреле составил 0,14% после повышения на 0,6% в марте, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 5,58% с 5,86% месяцем ранее. Рост цен в апреле оказался существенно ниже прогнозов аналитиков, ожидавших повышение на 0,26%
 
Ценовые ожидания предприятий РФ в мае снизились по итогам 4-го месяца
Ценовые ожидания предприятий РФ в мае снижались четвертый месяц подряд, они опустились ниже диапазона 2024-2025 годов, хотя и остаются повышенными, говорится в комментарии Банка России. "Уменьшение ценовых ожиданий сопровождалось снижением оценок...
 
Росимущество перевыполнило прогноз по доходам бюджета от дивидендов госкомпаний
Доходы государства от дивидендов госкомпаний, которые находятся в управлении Росимущества, выросли в 2025 г. на 60% по сравнению с 2024 г. и составили 613,8 млрд руб., следует из заключения Счетной палаты об исполнении бюджета Федеральным агентством...
 
В России усилили контроль за IP-адресами пользователей
Операторы, не передающие властям сведения об IP-адресах абонентов, начали сталкиваться с санкциями. По состоянию на 21 мая Роскомнадзор привлек к ответственности 85 телеком-компаний, сообщили "Известиям" в надзорном ведомстве. В службе уточнили, что...
 
26 мая 2026 года 09:56

Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 26 мая. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющейся напряженности вокруг Украины и на Ближнем Востоке, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

В понедельник состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с государственным секретарем США Марко Рубио, сообщил МИД РФ.

"По поручению президента Российской Федерации (Владимира) Путина Лавров официально довел до американской стороны информацию о том, что в ответ на продолжающиеся террористические атаки киевского режима против мирного населения и гражданских объектов на российской территории Вооруженные силы Российской Федерации приступают к системным и последовательным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ, и по центрам принятия соответствующих решений", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В нем отмечается, что Лавров привлек внимание к заявлению МИД России от 25 мая, в котором США, наряду с другими государствами, имеющими представительства в Киеве, рекомендовано обеспечить эвакуацию из украинской столицы своего дипломатического персонала и других граждан.

По информации МИД РФ, российский министр "напомнил о достигнутых на высшем уровне по предложению США в Анкоридже в августе 2025 года договоренностях в отношении украинского конфликта и выразил сожаление в связи с тем, что нахрапистые усилия евроэлит и киевского режима подрывают указанные договоренности, открывавшие путь к устойчивому долгосрочному урегулированию на основе баланса интересов".

"Руководители внешнеполитических ведомств обменялись оценками дипломатических инициатив по преодолению кризиса в Ормузском проливе и относительно ситуации вокруг Кубы", - сообщили на Смоленской площади.

Иранская делегация провела в понедельник переговоры в Катаре, чтобы обсудить тему Ормузского пролива и иранское ядерное досье, сообщил в понедельник телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на источник. "Основным фокусом визита делегации в Доху стали вопросы, связанные с Ормузским проливом и с высокообогащенным ураном", - заявил телеканалу дипломат, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника "Аль-Джазиры", в составе иранской делегации в Катар прибыл глава ЦБ Ирана Абдолнасер Хеммати для обсуждения вопроса замороженных иранских активов. Кроме него, в Катар прибыли спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф и глава МИД Аббас Аракчи, чтобы обсудить оставшиеся препятствия для урегулирования конфликта.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что согласование формулировок в сделке между Вашингтоном и Тегераном может занять несколько дней. "Сегодня в Катаре проходили некоторые переговоры, так что посмотрим, сможем ли мы добиться прогресса", - сказал Рубио журналистам в Джайпуре во время официального визита в Индию. "Я думаю, что будет много разговоров о конкретных формулировках в первоначальном документе, поэтому это займет несколько дней", - отметил он.

Госсекретарь в очередной раз повторил, что президент США Дональд Трамп намерен заключить сделку с Ираном. "Президент выразил желание сделать это. Он либо заключит хорошую сделку, либо вообще не заключит", - подчеркнул Рубио. Глава Госдепа США добавил, что важно возобновить судоходство в Ормузском проливе, заявив, что водный путь "откроется так или иначе".

Некоторые аспекты меморандума по решению конфликта Ирана и США, в том числе формулировки, связанные с иранской ядерной программой, все еще не согласованы, сообщило в понедельник агентство CNN со ссылкой на американские источники. "Разногласия из-за формулировок по иранской ядерной программе и снятию санкций задерживают завершение согласования сделки по прекращению военных действий", - говорится в сообщении. Однако, по словам собеседников CNN, по-прежнему сохраняется оптимизм насчет того, что "различия в позициях будут устранены относительно скоро".

В ночь на понедельник телеканал Fox News со ссылкой на информированного американского чиновника сообщил, что Иран "в принципе согласился с рамочным соглашением", и оно на 95% готово. При этом он указал, что переговорщики все еще спорят о формулировках, касающихся ядерной программы Тегерана и Ормузского пролива. Источник телеканала отметил, что США могут возобновить боевые действия, если соглашение в итоге не будет достигнуто.

Торги на американских фондовых площадках 25 мая не проводились в связи с праздником (День памяти).

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона не демонстрируют единой динамики во вторник. Инвесторы продолжают следить за геополитическими новостями, оценивая перспективы урегулирования американо-иранского конфликта. Китайский индекс Shanghai Composite снижается на 0,55%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавляет 0,27% от уровня закрытия торгов в пятницу (биржа Гонконга была закрыта накануне из-за праздника). Японский Nikkei теряет 0,07%. Значение южнокорейского индекса Kospi увеличилось на 2,8% от закрытия пятничной сессии (в Южной Корее торги в понедельник также не проводились по случаю праздника). Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,35%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок движутся разнонаправленно утром во вторник: Brent дорожает на сообщениях о новых ударах США по Ирану, тогда как WTI, торги которой не проводились в понедельник из-за выходного дня в США, отыгрывает новости о продолжении американо-иранских мирных переговоров. Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск дорожают на 2,12%, до $98,18 за баррель. В понедельник этот контракт подешевел на 7,1%, до $96,14 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) падают в цене к этому времени на 5,05%, до $91,72 за баррель. В минувшую пятницу их стоимость повысилась на 0,26%, до $96,6 за баррель.

Военные США нанесли удары по двум катерам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и позиции зенитно-ракетного комплекса в Бендер-Аббасе на юге Ирана, сообщила журналистка Fox News Дженнифер Гриффин. "Два иранских катера были пойманы за установкой мин в Ормузском проливе. (...) Американские военные уничтожили оба судна КСИР, а также нанесли удар по позиции зенитно-ракетного комплекса в Бендер-Аббасе, который целился в американские военные самолеты", - написала Гриффин в соцсети X со ссылкой на военный источник.

"Я настроен скептично. Нам постоянно говорят, что сделка близка, но как выглядит эта сделка? Это самое важное. Также есть вопросы по поводу сроков открытия Ормузского пролива. Мы очень многого не знаем", - отметил Джозеф Капурсо из Commonwealth Bank of Australia. В настоящий момент "слишком рано говорить о том, что сделка будет достигнута, и тем более о том, что ее условий будут придерживаться", написал Сол Кавонич из MST Marquee. "Обе стороны в последние месяцы неоднократно говорили о прогрессе на переговорах, а также об открытии Ормузского пролива, чего до сих пор не случилось", - добавил он.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник выросла в 1,1 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 24,359 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 14,518 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно негативную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 25 мая снизился на 0,14% и составил 120,92 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (23-25 мая) потерял 0,04%, опустившись до 1290,23 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Газпромбанк-001Р-22Р" (-1,27%), "Ростелеком-002P-06R" (MOEX: RTKM) (-0,89%), "Славнефть-001Р-03" (-0,75%) и "РЖД-001P-06R" (-0,68%), а в лидерах повышения - облигации "Газпромбанк-001Р-21Р" (+0,36%), "Ростелеком-001P-05R" (+0,35%) и "Почта России БО-002P-03" (+0,35%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ОАО "РЖД" установило финальный ориентир ставки купона дисконтных облигаций серии 001Р-53R планируемым номинальным объемом 25 млрд рублей на уровне 10,75% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 15,07% годовых. Срок обращения долговых бумаг - 3,9 года. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей, цена размещения - 90% от номинала. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные фиксированные купоны. Сбор заявок на выпуск прошел 25 мая. Техническое размещение пройдет 28 мая. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, страховых резервов, а также требованиям по включению в ломбардный список ЦБ. Облигации будут доступны для покупки неквалифицированным инвесторам.

ООО "Арлифт интернешнл" (бренд Arlift) в начале июня планирует провести сбор заявок на 3-летние облигации серии 001Р-02 объемом не менее 500 млн рублей. Ориентир ставки фиксированного ежемесячного купона - не выше 23,5% годовых (ему соответствует доходность к сall-опциону через 1,5 года на уровне не выше 26,22% годовых). Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования. Минимальная сумма заявки при первичном размещении - 1,4 млн рублей.

АО "Почта России" (OKPO code: 41587589) выкупило по оферте 2 млн 830 тыс. 677 облигаций серии БО-001Р-03 по цене 100% от номинала или 56,6% эмиссии. Компания разместила 10-летний выпуск объемом 5 млрд рублей в мае 2017 года по ставке 8,45% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
26 мая 2026 года 19:50
Рынок акций РФ во вторник просел к 2580п по индексу МосБиржи, лидировали в откате ЮГК и ВТБ на новостях
Москва. 26 мая. Российский рынок акций во вторник продолжил снижение на фоне напряженности вокруг Украины и разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, фактором поддержки выступила отскочившая вверх нефть (июльский фьючерс на Brent превысил $100 за баррель) на сигналах новой эскалации на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи опустился до 2580 пунктов, минимума с 18 ноября 2025 года.    читать дальше
26 мая 2026 года 19:35
Рубль во вторник заметно подрос в паре с юанем благодаря спросу на рублевую ликвидность перед налоговым периодом
Москва. 26 мая. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль заметно укрепился благодаря повышенному спросу на рублевую ликвидность в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам. Согласно календарю Федеральной налоговой службы, в четверг, 28 мая, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, НДС и акцизы.    читать дальше
26 мая 2026 года 19:01
ДОМ.РФ остается привлекательной историей роста с сильной операционной эффективностью - "Цифра брокер"
"ДОМ.РФ" остается привлекательной историей роста с сильной операционной эффективностью и интересной дивидендной составляющей, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании "Цифра брокер". "ДОМ.РФ" представил позитивные финрезультаты по МСФО за январь-апрель 2026 года, - отмечают эксперты. -...    читать дальше
26 мая 2026 года 18:23
"АКБФ" повышает прогнозную стоимость акций НМТП до 11,78 руб
Инвесткомпания "АКБФ" повышает прогнозную стоимость акций ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) со 10,26 руб. до 11,78 руб. за бумагу, что предполагает 38%-ный потенциал роста и рекомендацию "покупать", говорится в комментарии аналитиков. "Чистая прибыль компании по РСБУ в I1К26...    читать дальше
26 мая 2026 года 17:44
"Финам" подтверждает рейтинг акций ДОМ.РФ на уровне "покупать"
"Финам" подтверждает рейтинг акций "ДОМ.РФ" на уровне "покупать" с прогнозной ценой 2542 рубля за бумагу, говорится в комментарии заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. Фининститут в жилищной сфере "ДОМ.РФ" представил финансовые результаты по МСФО за январь-апрель 2026 года,...    читать дальше
26 мая 2026 года 17:10
"Цифра брокер" сохраняет рекомендацию "продавать" для акций Европлана
"Цифра брокер" сохраняет рекомендацию "продавать" для акций "Европлана" с целевой ценой 677,9 рубля за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков. "Европлан" опубликовал финансовые результаты по МСФО за I квартал 2026 года: - Чистая прибыль выросла на 33% год к году и составила 1,8 млрд...    читать дальше
26 мая 2026 года 16:38
Инвестбанк "Синара" повысил прогноз для индекса Hang Seng до 29000п на конец 2026г
Инвестиционный банк "Синара" повысил прогноз для индекса Hang Seng с 28500 до 29000 пунктов на конец 2026 года, сообщается в стратегии аналитиков по рынку акций Китая. "Индекс Hang Seng относительно начала этого года практически не изменился, а в 2025 году, напомним, вырос на 28%, показав один из...    читать дальше
26 мая 2026 года 16:07
Участие в размещении бондов АЛРОСА интересно при снижении ориентира по купону не более чем на 10-15 б.п. - инвестбанк "Синара"
Участие в размещении нового выпуска 3-летних облигаций "АЛРОСА" серии 002Р-02 интересно при снижении первоначального ориентира по купону не более чем на 10-15 б. п., считают эксперты инвестиционного банка "Синара" Александр Афонин и Эльдар Каров. "АЛРОСА" на 29 мая планирует сбор заявок на...    читать дальше
26 мая 2026 года 15:32
"Газпромбанк Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций ДОМ.РФ
"Газпромбанк Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций "ДОМ.РФ" в связи с привлекательной дивидендной доходностью, говорится в комментарии аналитиков. "ДОМ.РФ" показал сильные результаты за четыре месяца 2026 года по МСФО, - пишут эксперты. - Высокие темпы роста чистой прибыли (+62% г/г) были...    читать дальше
26 мая 2026 года 15:22
Рубль днем растет в паре с юанем благодаря спросу на рублевую ликвидность перед налоговым периодом
Москва. 26 мая. Китайский юань снижается на Московской бирже в ходе дневной сессии во вторник, рубль растет благодаря повышенному спросу на рублевую ликвидность в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам. Согласно календарю Федеральной налоговой службы, в четверг, 28 мая, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, НДС и акцизы.    читать дальше
26 мая 2026 года 15:05
Участие в размещении бондов Инарктики привлекательно при снижении ориентира по купону не более чем до 320 б.п. - инвестбанк "Синара"
Участие в размещении нового выпуска 3-летних облигаций "Инарктики" серии 002Р-06 интересно при снижении первоначального ориентира по купону не более чем до 320 б. п., полагают аналитики инвестиционного банка "Синара" Александр Афонин и Эльдар Каров. "Инарктика" 28 мая планирует собрать заявки на...    читать дальше
26 мая 2026 года 14:39
"АКБФ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций ФосАгро
Инвестиционная компания "АКБФ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций "ФосАгро" и понижает целевую цену до 6814 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 3%, сообщается в комментарии аналитиков. "Компания остается бенефициаром роста мировых цен на удобрения, - пишут они. - При...    читать дальше
26 мая 2026 года 14:10
Рубль, вероятно, сохранит сильные позиции на горизонте 1-2 месяцев - УК "Первая"
Курс рубля, вероятно, сохранит сильные позиции по отношению к основным мировым валютам на горизонте одного-двух месяцев, полагают аналитики УК "Первая". Валютная выручка поступает с запаздыванием, и приток валюты будет значительным даже в случае снижения цен на нефть, отмечают эксперты в...    читать дальше
26 мая 2026 года 13:40
"Финам" повысил прогнозную цену акций Amazon до $305
"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Amazon.com Inc. с $266 до $305 за штуку, что предполагает потенциал роста 15% от текущего уровня, рейтинг - "покупать", сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании. Рынок к концу мая переоценил акции Amazon вверх, поскольку компания...    читать дальше
26 мая 2026 года 13:16
Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену акций ДОМ.РФ на уровне 2500 руб
Freedom Finance Global подтверждает прогнозную стоимость акций "ДОМ.РФ" на уровне 2500 рублей за штуку, рейтинг - "держать", сообщается в материале аналитика Владимира Чернова. Эмитент с января по апрель 2026 года нарастил чистую прибыль по МСФО на 62%, до 38,7 млрд руб. Это сильный результат,...    читать дальше
