Индекс Мосбиржи продолжит тестирование поддержки на 2590-2600п во вторник - "Цифра брокер"

Индекс Мосбиржи продолжит тестировать зону поддержки на уровне 2590-2600 пунктов на торгах во вторник, полагают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

"На наш взгляд, во вторник индекс Мосбиржи продолжит тестировать зону поддержки 2590-2600 пунктов. В случае закрепления ниже следующей целью коррекции станет диапазон 2450-2500 пунктов. Сопротивление по-прежнему находится на отметке 2700 пунктов", - пишут эксперты в комментарии.

Инвесторам, по их мнению, стоит обратить внимание на данные по промышленному производству в России за апрель, а также следить за развитием ситуации вокруг иранской сделки, которая продолжит определять динамику в нефтяном секторе. Любые задержки в подписании меморандума могут спровоцировать технический отскок в нефти и поддержать рублевые котировки акций экспортеров.

