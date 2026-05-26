"Финам" понизил рейтинг бумаг iShares Global Clean Energy ETF до "держать"

"Финам" понизил рейтинг бумаг iShares Global Clean Energy ETF с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $21,24 за штуку, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

Эксперт отмечает, что с момента идеи от 19 марта 2026 года фонд вырос на 22% и превысил целевую цену инвесткомпании.

"Рост сектора был связан с общей положительной динамикой рынка, а также с ожиданиями, что перебои с поставками углеводородов могут стать стимулом для более активного энергоперехода. В то же время после роста оценка крупнейших компаний фонда по мультипликаторам уже выглядит достаточно требовательной, - пишет Кауфман. - Кроме того, сдерживающими факторами для сектора являются снижение цен на ряд комплектующих для солнечных панелей и замедление темпов ввода новых мощностей в сфере солнечной энергетики в Китае. На фоне сочетания данных факторов мы меняем наш взгляд на фонд с "позитивного" на "нейтральный".

iShares Global Clean Energy - ETF, нацеленный на инвестиции в акции альтернативной энергетики. Фонд охватывает преимущественно солнечную, ветряную, водородную, геотермальную и биотопливную энергетику.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.