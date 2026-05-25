Рынок акций РФ начал неделю с отката ниже 2600п по индексу МосБиржи, раллировали бумаги "Уралсиба" на дивновостях

Москва. 25 мая. Рынок акций РФ начал неделю со снижения в отсутствие "бычьих" драйверов и на фоне дешевеющей нефти (фьючерс на Brent откатился ниже $98 за баррель) после заявлений президента США Дональда Трампа о скором заключении соглашения с Ираном, в то время как выросли внешние фондовые площадки и металлы. Индекс МосБиржи к закрытию оказался ниже 2600 пунктов, уровня 8 мая.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2598,2 пункта (-1,1%), индекс РТС - 1144,01 пункта (-1,5%). В лидерах снижения среди индексных бумаг выступили акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-3,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-3,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,8%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-2,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,6%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 26 мая, составил 71,546 руб. (+33,7 копейки).

Просели после отсечки дивидендов за IV квартал акции "Т-Технологии" (MOEX: T) (-1,9%, до 304,12 рубля; выплаты - 4,5 рубля на акцию).

Подешевели также акции "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,8%), "ВК" (MOEX: VKCO) (-1,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,5%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5% и -0,5% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (-0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,1%).

Совет директоров "Норникеля" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год, говорится в сообщении компании. "В период высокого уровня макроэкономической нестабильности мы полагаем правильным направлять свободные средства на усиление финансовой устойчивости компании, инвестиции в надежность и безопасность производства и снижение уровня долговой нагрузки", - прокомментировал решение совета первый вице-президент - финансовый директор "Норникеля" Сергей Малышев.

Совет директоров ПАО "Совкомфлот" (MOEX: FLOT) (-0,2%, до 83,01 рубля) рекомендовал направить на дивиденды по итогам прошлого года 4,87 руб. на акцию, сообщила компания. Общая сумма дивидендов в случае их утверждения составит 11,566 млрд рублей. Источник выплаты дивидендов - часть нераспределенной прибыли прошлых лет. Дата закрытия реестра для выплаты дивидендов - 20-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов собранием акционеров, которое состоится 26 июня в заочной форме, дата закрытия реестра под собрание - 2 июня.

Подорожали акции "Полюса" (MOEX: PLZL) (+2,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,6%), бумаги "Хэдхантера" (SPB: HEAD) (+0,5%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+0,2%).

РФ выставит на продажу 23,76% акций ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии", следует из сообщения Росимущества. В пятницу вечером ведомство объявило о проведении отбора организатора реализации этого пакета. В качестве основания указано поручение правительства от 28 апреля. Заявки принимаются с 22 мая по 8 июня, конверты будут вскрыты 9 июня.

В пятницу, 29 мая, совет директоров "Аэрофлота" рассмотрит вопрос о распределении прибыли и выплате дивидендов по результатам 2025 года, сообщается в сущфакте компании. Менеджмент "Аэрофлота" будет рекомендовать совету директоров принять решение о выплате дивидендов по итогам 2025 года, заявлял ранее глава компании Сергей Александровский. Дивполитика "Аэрофлота" предполагает выплату в размере 50% от годовой скорректированной чистой прибыли. Прошлогодняя скорр. прибыль группы составила 22,6 млрд руб. (-65%).

Трамп в субботу заявил в соцсети Truth Social, что соглашение между Вашингтоном и Тегераном в значительной мере согласовано в ходе переговоров и подлежит окончательному одобрению Соединенными Штатами, Ираном и рядом других стран. Среди них американский президент упомянул Саудовскую Аравию, Катар и Пакистан.

Трамп пояснил, что речь идет о меморандуме. Пока неясно, какие из спорных аспектов между США и Ираном в нем оговорены, но по словам американского президента, в рамках соглашения среди прочего будет открыт Ормузский пролив.

Предполагается, что в меморандуме говорится и о поэтапном возобновлении судоходства по этой водной артерии. В обмен на это США будут готовы снять морскую блокаду с Ирана. Эти инициативы временные и будут действовать, пока ведется работа над финальным всеобъемлющим соглашением.

Западные и иранские СМИ отмечают со ссылкой на источники, что речь в меморандуме идет о договоренности продлить режим прекращения огня на 60 дней, чтобы дать сторонам время найти решения наиболее сложных спорных вопросов. Главный из них - иранская ядерная проблема.

В воскресенье Трамп в соцсети Truth Social сообщил, что морская блокада Ирана сохранится до подписания меморандума, и в очередной раз отметил, что руководителям страны "нужно понять, что они никогда не должны получить ядерное оружие".

Тем временем иранское агентство "Тасним" сообщило со ссылкой на источник, что Тегеран в ходе переговоров с США передал через посредников, что соглашение между странами не будет достигнуто без освобождения определенной части замороженных активов Ирана на начальном этапе.

Меморандум о взаимопонимании предусматривает среди прочего размораживание иранских активов за рубежом на сумму в $25 млрд, подтверждает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По состоянию на воскресенье рамочное соглашение между Вашингтоном и Тегераном одобрено сторонами на 95%, сообщил в воскресенье телеканал Fox News со ссылкой на американского чиновника. При этом он указал, что переговорщики все еще спорят о формулировках, касающихся ядерного арсенала Тегерана и Ормузского пролива.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, индекс Мосбиржи большую часть дня провел в боковике, но вечером откатился за 2600 пунктов и отметился ниже 2580 пунктов (новый минимум с 19 ноября 2025 года - прим ИФ) на изменениях новостного фона. Нефтяные цены снизились в начале недели на сообщениях об обсуждении предварительного проекта мирного соглашения между США и Ираном.

Высокие нефтяные цены не способствовали в последнее время росту индекса Мосбиржи, а негативная динамика выступила фактором давления на рынок. При этом возможная разрядка напряженности на Ближнем Востоке может способствовать снижению инфляционных опасений и положительной переоценки в золоте, что позитивно для акций золотодобытчиков, полагает эксперт.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрея Смирнова, индекс МосБиржи начал неделю слабо, поскольку возросли геополитические риски. В Госдепе США в минувшую пятницу заявили о приостановке трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию. МИД России анонсировал удары по центрам принятия решения на Украине, что усилило импульс снижения.

Кроме того, стоимость нефти Brent резко ушла ниже $100 за баррель после сообщений СМИ о том, что США и Иран разработали меморандум о взаимопонимании, который продлевает режим прекращения огня на 60 дней и предусматривает открытие Ормузского пролива. При этом золото, серебро, платиноиды, цветные металлы дорожали на фоне ослабления доллара. Рубль понемногу ослабевает - пока он получает поддержку от налогового периода, движение сдержанное.

Во вторник в США будет опубликован майский индекс доверия потребителей Conference Board. На российском рынке "Европлан" (MOEX: LEAS) опубликует финансовые результаты по МСФО за I квартал, ВТБ и "Диасофт" (MOEX: DIAS) проведут заседания СД по дивидендам за 2025 год. В текущих условиях острой геополитики и слабой рыночной конъюнктуры присутствуют риски временного спуска индекса Мосбиржи к новым полугодовым минимумам, считает Смирнов.

Аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова также полагает, что главным поводом снижения рынка акций стал обвал цен на нефть на ожиданиях деэскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Западные СМИ сообщили о подготовке Вашингтоном и Тегераном совместного меморандума относительно продления перемирия. Ожидается, что по его условиям Иран обеспечит свободное судоходство в Ормузском проливе. Также есть информация о готовящихся переговорах между иранской и американской делегациями в Дохе. Тем не менее, разногласия относительно ядерной программы Ирана остаются неразрешенными, как и вопрос о санкциях США. Не вполне ясны условия, на которых Иран готов согласиться на разблокировку Ормуза. Тем не менее этот новостной фон привел к снижению котировок Brent и теперь дальнейшая динамика будет полностью зависеть от геополитического фона На ближайшие дни коридор для Brent может составить $94-99 за баррель, считает аналитик.

Акции "НМТП" (MOEX: NMTP) (+1,4%) поддержала новость о возвращении в план приватизации на 2026-2028 годы госпакета компании в размере 20%. "НМТП" управляет тремя морскими портами, в том числе двумя крупнейшими - Новороссийским и Приморским, контрольный пакет акций в размере 60,6% принадлежит "Транснефти" (MOEX: TRNF). Потенциально бумаги НМТП интересны крупным инвесторам. Точные сроки приватизации пока не сообщаются.

В целом, прогноз для индекса Мосбиржи на торги 26 мая - диапазон 2550-2650 пунктов, заключила Мильчакова.

Инвестиционный стратег ИК "Гарда Капитал" Александр Бахтин полагает, что инвесторы продолжают сокращать рискованные позиции на фоне неопределенности вокруг геополитики и ожиданий по дальнейшей денежно-кредитной политике ЦБ. Возросшие в понедельник объемы торгов указывают на нервозность участников рынка и отсутствие устойчивого спроса даже после локальных просадок.

Лучше рынка выглядели отдельные бумаги металлургического и золотодобывающего сектора на фоне роста цен на металлы и ослабления глобального доллара. В то же время нефтегазовый сектор оставался под давлением из-за снижения нефтяных котировок и опасений относительно возможного увеличения предложения нефти на мировом рынке. При отсутствии позитивных сигналов рынок, вероятно, продолжит торговаться вблизи годовых минимумов в условиях высокой волатильности. Индекс Мосбиржи может завершить май в нижней части диапазона 2600-2700 пунктов, считает Бахтин.

В Азии в понедельник на работающих рынках наблюдалась позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2,9% и обновил максимум, превысив рубеж 65000 пунктов; австралийский ASX прибавил 0,4%, китайский Shanghai Composite вырос на 1%), уверенно "плюсуют" Европа (индексы DAX, CAC 40 выросли на 2-2,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,9-1,2%) на фоне общего увеличения аппетита к риску благодаря надеждам на заключение мирного соглашения между США и Ираном.

В понедельник закрыты биржи Гонконга и Южной Кореи в связи с празднованием Дня рождения Будды, также не будут работать биржи США (День памяти) и Великобритании (банковский выходной).

Акции угольных компаний дорожают на фоне повышения цен на этот вид топлива. В пятницу стало известно о взрыве на шахте в китайской провинции Шаньси, в результате которого 82 человека погибли и еще девять числятся пропавшими без вести.

На нефтяном рынке в понедельник цены остаются под давлением продаж на оптимизме по поводу будущего соглашения между США и Ираном.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 19:00 мск составила $97,63 за баррель (-5,7% и +0,9% в пятницу), июльская цена фьючерса на WTI - $91,08 за баррель (-5,7% и +0,3% в пятницу).

The New York Times написала со ссылкой на иранские источники, что меморандум, над которым работают Иран и США, предусматривает временное открытие Тегераном Ормузского пролива, причем транзит по нему пока будет бесплатным. "Иран позволит судам проходить по Ормузскому проливу (...), пока что без пошлин или других расходов", - отмечает издание.

В воскресенье Трамп сказал, что поручил своим представителям не спешить с заключением какой-либо сделки, и его администрация попыталась снизить ожидания прорыва в переговорах.

"Мы уже это проходили, но переговоры срывались, - сказал аналитик ING Уоррен Паттерсон. - Соответственно, рынок будет проявлять осторожность и стараться не проявлять чрезмерной реакции".

Ряд аналитиков обращает внимание на то, что для полного восстановления поставок нефти через Ормузский пролив, а также устранения ущерба, нанесенного нефтегазовой инфраструктуре на Ближнем Востоке, потребуются месяцы.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Росинтер ресторантс холдинг" (MOEX: ROST) (-11,6%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (-9,2%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-8,5%), ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (-8%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (-7,1%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (-5,5%), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (-5,5%), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (-5%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (-4,8%).

Совет директоров ПАО "Софтлайн" (MOEX: SOFL) (-7,4%, до 55,48 рубля) рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить выплату дивидендов за 2025 год в размере 0,18 рубля на обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании. Суммарно на выплату дивидендов предложено направить 72 млн рублей. Датой закрытия реестра для получения дивидендов рекомендовано установить 9 июля 2026 года. Оставшуюся часть чистой прибыли в размере 190,3 млн рублей рекомендовано оставить в составе нераспределенной прибыли. Годовое собрание акционеров назначено на 25 июня, в нем смогут принять участие акционеры, зарегистрированные в реестре на 31 мая 2026 года.

Совет директоров "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (-2,2%) на заседании 22 мая рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года, говорится в сообщении компании.

"Инарктика" (MOEX: AQUA) (-1,3%), ведущий производитель атлантического лосося и форели в РФ, за первые четыре месяца 2026 года увеличила выручку на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 9 млрд рублей, говорится в презентации компании.

Совет директоров ПАО "ИВА" (MOEX: IVAT) (IVA Technologies) (-1%), разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций) рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года, говорится в сообщении компании на ленте раскрытия. Проведение годового собрания акционеров намечено на 26 июня.

По итогам 2025 года выручка IVA Technologies составила 3,2 млрд рублей (на уровне 2024 года), чистая прибыль - 1,42 млрд рублей (снижение на 25%), показатель EBITDA - 2,2 млрд рублей (снижение на 7%). Согласно дивидендной политике IVA, компания намерена выплачивать от 25% скорректированной чистой прибыли при условии, что соотношение чистый долг/EBITDA будет не более 2х.

Совет директоров ПАО "МГКЛ" (MOEX: MGKL) (-0,7%, до 2,5395 рубля) рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за 2025 год в размере 0,28 рубля на акцию, говорится в материалах эмитента. Всего на дивиденды может быть направлено 355,2 млн рублей по итогам 2025 года, или 49% чистой прибыли компании по МСФО. Вопрос будет рассматриваться на собрании акционеров, которое состоится 29 июня. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов, - 17 июля.

Выросли в понедельник акции банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (+17,4%, до 0,154 рубля), ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (+7% и +4,9% "префы"), ПАО "Ламбумиз" (MOEX: LBMZ) (+4%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+3,7%).

Банк "Уралсиб" может выплатить дивиденды за 2025 год в размере почти 0,02 рубля на одну акцию, всего на выплаты направить 7,2 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Набсовет рекомендовал акционерам направить на выплату дивидендов 5,463 млрд рублей из чистой прибыли за 2025 года (50% от нее), а также 1,737 млрд рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет.

Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов за 2025 год - 6 июля 2026 года. Годовое собрание акционеров "Уралсиба" пройдет 25 июня 2026 года. Дивиденды за 2024 год банк не выплачивал (11,7 млрд рублей чистой прибыли остались в его в распоряжении).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 70,165 млрд рублей (из них 10,25 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 8,224 млрд рублей на бумаги ВТБ и 4,411 млрд рублей на акции "Газпрома").