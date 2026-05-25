Дефицит серы поддержит цены на удобрения - Freedom Finance Global

Дефицит серы поддержит цены на удобрения, полагает аналитик Freedom Finance Global

Владимир Чернов.

"Блокировка Ормузского пролива создает проблемы для транспортировки готовых удобрений и сырья для их производства, в частности, серы, - отмечает эксперт. - Она необходима для синтеза серной кислоты, фосфорной кислоты и выпуска фосфатных удобрений. При перебоях в поставках серы производителям приходится покупать ее значительно дороже, что делает выпуск удобрений экономически менее выгодным".

На взгляд Чернова, для мирового рынка это означает риск дефицита фосфатных удобрений и дальнейшего роста цен. Быстро закрыть выпадающие объемы сложно. Серу нельзя мгновенно заменить другим сырьем, а перенастройка поставок требует времени.

В этой связи при частичном открытии Ормузского пролива рынок еще несколько месяцев может оставаться напряженным, считает аналитик. От этого выигрывают компании с сильной сырьевой базой, устойчивой логистикой и высокой долей собственной переработки.

"Эта ситуация выгодна для выручки "ФосАгро", однако она же создает риск повышения себестоимости производства, - указывает стратег инвесткомпании. - Компания на 100% обеспечена фосфатным сырьем, примерно на - 87-90% серной кислотой и на столько же - аммиаком, что обеспечивает ей заметное конкурентное преимущество".

