"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил до "позитивной" оценку акций Procter & Gamble Co., сохранив прогнозную цену на уровне $170 за штуку с потенциалом роста 19% на горизонте 12 месяцев, сообщается в материале аналитика Адама Абдулатипова.

По расчетам экспертов БКС, справедливый диапазон оценки компании по мультипликатору EV/EBITDA, составляет 16-17x. Это дает основания полагать, что по мере стабилизации рыночных ожиданий интерес к бумаге может вырасти.

"Даже в консервативном сценарии P&G остается качественным долгосрочным активом благодаря сильным конкурентным позициям, высокой операционной эффективности и устойчивости финансовых показателей, - отмечает Абдулатипов. - Текущая оценка компании выглядит привлекательной для постепенного формирования позиции, а потенциал более выраженной переоценки может реализоваться при ускорении органического роста и дальнейшем повышении эффективности бизнеса. В текущих условиях P&G сохраняет роль "якоря стабильности" для инвесторов, ориентированных на предсказуемость денежных потоков и стабильную дивидендную доходность".

