Акции ЛУКОЙЛа, ТМК и Мосэнерго будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс

Акции "ЛУКОЙЛа", "Трубной металлургической компании" (ТМК) и "Мосэнерго" будут интересны на текущей неделе, полагает эксперт БКС Экспресс Василий Буянов.

"Акции "ЛУКОЙЛа" находятся в нисходящем тренде с мартовских локальных максимумов и сейчас вышли к сильному уровню поддержки в районе 5060 руб., - отмечает аналитик в комментарии. - Раньше этот уровень уже сдерживал падение. Затяжное снижение загнало стохастический осциллятор в область глубокой перепроданности - дополнительный сигнал к покупке. Полагаем, что в ближайшее время акции "ЛУКОЙЛа" разовьют отскок от поддержки и через две недели будут торговаться в диапазоне 5300-5400 руб.".

Акции "ТМК" после продолжительного падения с сентябрьских максимумов вышли к сильной поддержке у 84,5 руб., пишет далее Буянов. Он рассчитывает на продолжение с учетом экстремальной перепроданности, накопившейся в бумаге, и полагает, что акции в ближайшее время возобновят рост и через две недели будут торговаться в коридоре 89-91 руб.

"Акции "Мосэнерго" двигаются в нисходящем тренде с февральских максимумов и сейчас в очередной раз уперлись в область поддержки у 1,85 руб., - указывает стратег БКС. - Этот уровень неоднократно подтверждался ранее, и преодолеть его с первого раза бумаге будет непросто. На скорый отскок намекает индекс денежного потока, который зашел в область перепроданности. Полагаем, что в ближайшее время акции "Мосэнерго" разовьют отскок и через две недели будут торговаться в диапазоне 1,93-1,96 руб.".

