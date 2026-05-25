Рубль днем отыграл утреннее падение и немного повышается в паре с юанем на фоне спроса на рублевую ликвидность перед налоговым периодом

Москва. 25 мая. Китайский юань растерял рост первой половины торгов и перешел к снижению на Московской бирже в ходе дневной сессии в понедельник. Рубль отыграл снижение и развернулся вверх благодаря повышенному спросу на рублевую ликвидность в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам. Согласно календарю Федеральной налоговой службы, в четверг, 28 мая, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, НДС и акцизы.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,518 руб., что на 1,2 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск опустился на 25 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 71,65 руб./$1, контракт EURRUBF, напротив, поднялся на 5 копеек, до 83,48 руб./EUR1.

"На прошлой неделе рубль впервые с февраля 2023 года опустился до отметки 10,5 за юань благодаря возросшему предложению валюты со стороны экспортеров. На этой неделе поддержку рублю может оказывать подготовка экспортеров к уплате налогов (28 мая). Впрочем, недавний рост экспортных цен (в апреле на 23% относительно марта) может иметь ограниченное влияние на выплаты в этот раз: они могут составить 0,9-1,0 трлн рублей после сезонного роста в апреле до 0,86 трлн рублей", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков.

Цены на нефть заметно снижаются днем в понедельник на оптимизме по поводу возможного заключения Вашингтоном и Тегераном соглашения об урегулировании ближневосточного конфликта.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск дешевеют на 6%, до $97,35 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упали в цене к этому времени на 5,93%, до $90,87 за баррель.

По состоянию на воскресенье рамочное соглашение между Вашингтоном и Тегераном одобрено сторонами на 95%, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на американского чиновника. По его словам, Иран "в принципе согласился с рамочным соглашением", однако переговорщики все еще спорят о формулировках, касающихся ядерного арсенала Тегерана и Ормузского пролива.

Тем временем The New York Times написала со ссылкой на иранские источники, что меморандум, над которым работают Иран и США, предусматривает временное открытие Тегераном Ормузского пролива, причем транзит по нему пока будет бесплатным. "Иран позволит судам проходить по Ормузскому проливу (...), пока что - без пошлин или других расходов", - отмечает издание.