25 мая 2026 года 15:30
Рубль днем отыграл утреннее падение и немного повышается в паре с юанем на фоне спроса на рублевую ликвидность перед налоговым периодом
Москва. 25 мая. Китайский юань растерял рост первой половины торгов и перешел к снижению на Московской бирже в ходе дневной сессии в понедельник. Рубль отыграл снижение и развернулся вверх благодаря повышенному спросу на рублевую ликвидность в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам. Согласно календарю Федеральной налоговой службы, в четверг, 28 мая, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, НДС и акцизы.
Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,518 руб., что на 1,2 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).
Контракт USDRUBF к 15:00 мск опустился на 25 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 71,65 руб./$1, контракт EURRUBF, напротив, поднялся на 5 копеек, до 83,48 руб./EUR1.
"На прошлой неделе рубль впервые с февраля 2023 года опустился до отметки 10,5 за юань благодаря возросшему предложению валюты со стороны экспортеров. На этой неделе поддержку рублю может оказывать подготовка экспортеров к уплате налогов (28 мая). Впрочем, недавний рост экспортных цен (в апреле на 23% относительно марта) может иметь ограниченное влияние на выплаты в этот раз: они могут составить 0,9-1,0 трлн рублей после сезонного роста в апреле до 0,86 трлн рублей", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков.
Цены на нефть заметно снижаются днем в понедельник на оптимизме по поводу возможного заключения Вашингтоном и Тегераном соглашения об урегулировании ближневосточного конфликта.
Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск дешевеют на 6%, до $97,35 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упали в цене к этому времени на 5,93%, до $90,87 за баррель.
По состоянию на воскресенье рамочное соглашение между Вашингтоном и Тегераном одобрено сторонами на 95%, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на американского чиновника. По его словам, Иран "в принципе согласился с рамочным соглашением", однако переговорщики все еще спорят о формулировках, касающихся ядерного арсенала Тегерана и Ормузского пролива.
Тем временем The New York Times написала со ссылкой на иранские источники, что меморандум, над которым работают Иран и США, предусматривает временное открытие Тегераном Ормузского пролива, причем транзит по нему пока будет бесплатным. "Иран позволит судам проходить по Ормузскому проливу (...), пока что - без пошлин или других расходов", - отмечает издание.
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
25 мая 2026 года 19:50
Москва. 25 мая. Рынок акций РФ начал неделю со снижения в отсутствие "бычьих" драйверов и на фоне дешевеющей нефти (фьючерс на Brent откатился ниже $98 за баррель) после заявлений президента США Дональда Трампа о скором заключении соглашения с Ираном, в то время как выросли внешние фондовые площадки и металлы. Индекс МосБиржи к закрытию оказался ниже 2600 пунктов, уровня 8 мая. читать дальше
25 мая 2026 года 19:31
Москва. 25 мая. Китайский юань возобновил повышение на Московской бирже в понедельник вечером, завершил сессию в заметном плюсе. Рубль опустился на фоне падения цен на нефть, поддержку его котировкам продолжала оказывать подготовка экспортеров к налоговым выплатам. Согласно календарю Федеральной налоговой службы, в четверг, 28 мая, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, НДС и акцизы. читать дальше
25 мая 2026 года 19:00
Дефицит серы поддержит цены на удобрения, полагает аналитик Freedom Finance Global
Владимир Чернов.
"Блокировка Ормузского пролива создает проблемы для транспортировки готовых удобрений и сырья для их производства, в частности, серы, - отмечает эксперт. - Она необходима для синтеза серной... читать дальше
25 мая 2026 года 18:44
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил до "позитивной" оценку акций Procter & Gamble Co., сохранив прогнозную цену на уровне $170 за штуку с потенциалом роста 19% на горизонте 12 месяцев, сообщается в материале аналитика Адама Абдулатипова.
По расчетам экспертов БКС, справедливый диапазон оценки... читать дальше
25 мая 2026 года 18:23
Акции "ЛУКОЙЛа", "Трубной металлургической компании" (ТМК) и "Мосэнерго" будут интересны на текущей неделе, полагает эксперт БКС Экспресс Василий Буянов.
"Акции "ЛУКОЙЛа" находятся в нисходящем тренде с мартовских локальных максимумов и сейчас вышли к сильному уровню поддержки в районе 5060 руб.,... читать дальше
25 мая 2026 года 18:04
Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций NVIDIA Corp. до $275 за штуку, что предполагает потенциал роста 23% от текущего уровня, рейтинг "- покупать", сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании.
Отчет эмитента за I квартал 2027 финансового года подкрепляет роль... читать дальше
25 мая 2026 года 17:40
Совкомбанк сохраняет рекомендацию "держать" для акций ПАО "Ростелеком" после рассмотрения новой стратегии эмитента на 2026-2030 годы, говорится в материале аналитиков Дмитрия Трошина и Артура Легостаева.
"Мы проанализировали новую стратегию, сравнили ее с прогнозами в нашей модели, а также оценили... читать дальше
25 мая 2026 года 17:16
Оценка российского рынка акций пока остается "нейтральной" на фоне неопределенности в геополитике, волатильность будет повышенной, говорится в материале аналитика "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Юлии Голдиной.
Эксперт полагает, что неделя может пройти на российском рынке слабо. Рубль остается... читать дальше
25 мая 2026 года 16:50
Аналитическая компания "Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Интер РАО" c прогнозной стоимостью на уровне 8,3 рубля за штуку на горизонте года, сообщается в материале экспертов.
Представленные результаты эмитента за 1К26 по МСФО демонстрируют умеренный рост финансовых показателей... читать дальше
25 мая 2026 года 16:25
Индекс S&P 500 может подняться к уровню 7600 пунктов на горизонте ближайших двух-трех месяцев, считают аналитики инвестиционного банка "Синара".
"Практически все компании, чьи акции входят в индекс S&P 500, представили отчетность за 1К26, и средневзвешенный темп роста их прибыли составил 28,4%.... читать дальше
25 мая 2026 года 15:54
Сильных триггеров для роста котировок акций "Интер РАО" в настоящее время нет, бумаги остаются историей средней дивидендной доходности, говорится в материале эксперта банка ПСБ Евгения Локтюхова.
Эксперт расценивает результаты эмитента за 1К26 по МСФО как ожидаемые. Компания продолжила уверенно... читать дальше
25 мая 2026 года 15:28
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций МТС-банка с прогнозной стоимостью на уровне 1724 рублей за штуку, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.
Финансовые результаты эмитента за 1К26 оказались неплохими, констатирует эксперт. Благодаря... читать дальше
25 мая 2026 года 15:01
Альфа-банк подтверждает рейтинг "выше рынка" для акций ПАО "Интер РАО" с прогнозной ценой 5,2 рубля за бумагу, что предполагает потенциал роста на 60% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика Анастасии Егазарян.
Финансовые результаты компании за 1К26 в целом соответствуют нашим... читать дальше
25 мая 2026 года 14:41
Рубль сохраняет шансы на удержание текущих сильных позиций на горизонте мая-июня, считает эксперт инвесткомпании "Цифра брокер" Наталия Пырьева.
Аналитик полагает, что на текущих уровнях курс рубля достаточно сбалансирован.
"Если мы говорим о нефтяной отрасли, то в бюджете на 2026 год цена на... читать дальше
25 мая 2026 года 14:20
"Финам" понизил рейтинг акций Zhejiang Sanhua Intelligent Controls с "держать" до "продавать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 45,34 юаня (CNY) за штуку, что предполагает потенциал снижения на 15,7%, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым.
"С конца апреля 2026 года акции... читать дальше
