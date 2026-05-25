Совкомбанк сохраняет рекомендацию "держать" для акций Ростелекома

Совкомбанк сохраняет рекомендацию "держать" для акций ПАО "Ростелеком" после рассмотрения новой стратегии эмитента на 2026-2030 годы, говорится в материале аналитиков Дмитрия Трошина и Артура Легостаева.

"Мы проанализировали новую стратегию, сравнили ее с прогнозами в нашей модели, а также оценили выполнение прогнозов предыдущей стратегии. Сохраняем наш взгляд на бумагу и рекомендацию "держать". Мы не ожидаем существенного роста FCF, поэтому не видим существенного "апсайда" к текущим котировкам. При этом не исключаем спекулятивного роста цены акций "Ростелекома" на фоне возможных IPO дочерних компаний, в особенности "РТК ЦОД", - пишут эксперты.

