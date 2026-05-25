Оценка рынка акций РФ пока остается "нейтральной" - "БКС МИ"

Оценка российского рынка акций пока остается "нейтральной" на фоне неопределенности в геополитике, волатильность будет повышенной, говорится в материале аналитика "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Юлии Голдиной.

Эксперт полагает, что неделя может пройти на российском рынке слабо. Рубль остается крепким из-за пика налоговых выплат в конце месяца, а ситуация в геополитике не меняется, хотя визит официальных представителей США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву ожидается в ближайшие недели.

"Не исключаем снижение к отметке 2500 пунктов по индексу Мосбиржи, геополитический фактор остается ключевым для инвесторов. Однако он вряд ли надолго останется на этих уровнях, так как фундаментальный потенциал роста остается порядка 25% (без дивидендов), - пишет Голдина. - Наш взгляд на российский рынок акций сохраняем - "нейтральный" на фоне неопределенности в геополитике; волатильность останется повышенной".

При этом, отмечает аналитик инвесткомпании, некоторую поддержку российскому рынку акций окажет летний дивидендный сезон, а реинвестирование дивидендов вольет в рынок новую ликвидность, которой ему так сейчас не хватает.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.