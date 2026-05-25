Аналитическая компания "Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Интер РАО" c прогнозной стоимостью на уровне 8,3 рубля за штуку на горизонте года, сообщается в материале экспертов.

Представленные результаты эмитента за 1К26 по МСФО демонстрируют умеренный рост финансовых показателей ключевых сегментов, а также более высокие, чем ожидали аналитики, темпы роста сегментов "Инжиниринг" и "Энергомашиностроение".

Снижение чистой прибыли обусловлено сокращением финансовых доходов из-за уменьшения объема денежных средств на депозитах на фоне прохождения пика инвестиционной программы.

"Мы сохраняем наш долгосрочный инвестиционный тезис. "Интер РАО" является одним из главных бенефициаров программ модернизации и строительства новой генерации с защищенной регуляторной моделью возврата капитала, а также быстрорастущим сегментом энергомашиностроения и отсутствием долговой нагрузки, что поддерживает потенциал роста EBITDA и устойчивой дивидендной отдачи на горизонте ближайших лет, - пишут эксперты "Эйлера". - Подтверждаем нашу рекомендацию "покупать" c прогнозной ценой 8,3 руб./акцию на горизонте двенадцати месяцев".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.