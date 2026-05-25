Сильных триггеров для роста цены акций Интер РАО пока нет - ПСБ

Сильных триггеров для роста котировок акций "Интер РАО" в настоящее время нет, бумаги остаются историей средней дивидендной доходности, говорится в материале эксперта банка ПСБ Евгения Локтюхова.

Эксперт расценивает результаты эмитента за 1К26 по МСФО как ожидаемые. Компания продолжила уверенно увеличивать выручку благодаря индексации тарифов, однако операционные расходы (+19,7%) обеспечили крайне слабый рост операционных доходов. Причем чистая прибыль незначительно сократилась из-за уменьшения процентных доходов (на 30%).

"В целом компания остается историей слабого роста доходов и средней дивидендной доходности - не видим в представленной отчетности и масштабных планах по инвестициям сильных триггеров для роста котировок ее акций. Более важной конъюнктурной поддержкой скорее выступает приближающаяся дата закрытия реестра акционеров (9 июня), имеющих право на получение дивидендов (0,3214 руб. на акцию)", - пишет Локтюхов.

