"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций МТС-банка с прогнозной стоимостью на уровне 1724 рублей за штуку, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

Финансовые результаты эмитента за 1К26 оказались неплохими, констатирует эксперт. Благодаря существенному росту доходов по основным направлениям деятельности банк смог кратно нарастить чистую прибыль в годовом выражении, хотя его показатель ROE по-прежнему заметно ниже среднего значения по сектору.

"Мы рассчитываем, что МТС-банк останется бенефициаром нынешнего цикла снижения ключевой ставки ЦБ РФ, который в том числе будет способствовать положительной переоценке портфеля ценных бумаг, и ожидаем продолжения улучшения его финпоказателей в 2026 году, - пишет Додонов. - При этом акции эмитента по-прежнему торгуются с заметным дисконтом по мультипликаторам по отношению к российским аналогам, и мы считаем их интересными для долгосрочных инвестиций. По итогам отчетности подтверждаем рейтинг "покупать" и сохраняем целевую цену на уровне 1724 руб."

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.