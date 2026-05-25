Рубль сохраняет шансы на удержание текущих сильных позиций в мае-июне - "Цифра брокер"

Рубль сохраняет шансы на удержание текущих сильных позиций на горизонте мая-июня, считает эксперт инвесткомпании "Цифра брокер" Наталия Пырьева.

Аналитик полагает, что на текущих уровнях курс рубля достаточно сбалансирован.

"Если мы говорим о нефтяной отрасли, то в бюджете на 2026 год цена на нефть установлена на уровне 5071 рубль за баррель Urals (при цене нефти $55/барр. и курсе рубля на уровне 92,2 руб./$1), - указывает Пырьева. - По данным Минэкономразвития, цена на нефть в апреле составила $94,87/барр. при среднем курсе рубля в 76,94 руб./$1. Соответственно, рублевая цена бочки составляет 7299 рублей. Таким образом, при текущих повышенных ценах на нефть укрепление рубля логично и не приводит к негативным последствиям для бюджета и нефтяников".

Более крепкий рубль оказывает дезинфляционный эффект, но достаточно умеренный, подчеркивает эксперт. Для импортеров текущая обстановка позитивна, для потребителей - во многом нейтральна, поскольку импортеры в цены закладывают общий рост издержек, который зависит не только от первичной стоимости товара или услуги.

"В перспективе мая-июня у рубля есть шансы к удержанию текущих сильных позиций благодаря высоким ценам на нефть, - уверена Пырьева. - В то же время мы не ожидаем продолжения траектории на укрепление сильно ниже 70 руб./$1. В перспективе второго полугодия мы полагаем, что тренд на снижение ключевой ставки и потенциальное выравнивание обстановки на Ближнем Востоке приведет к умеренному ослаблению рубля до 75-80 руб./$1".

