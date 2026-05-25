"Финам" понизил рейтинг акций Sanhua до "продавать"

"Финам" понизил рейтинг акций Zhejiang Sanhua Intelligent Controls с "держать" до "продавать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 45,34 юаня (CNY) за штуку, что предполагает потенциал снижения на 15,7%, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым.

"С конца апреля 2026 года акции выросли на 23,4% на фоне общего восстановления рынка, а также ожиданий инвесторов относительно прибыли, связанной с сегментом компонентов для гуманоидных роботов, - констатирует эксперт. - Однако основной бизнес компании остается под давлением, а в индустрии гуманоидных роботов сохраняется неопределенность и остается риск задержки поставок".

Ключевыми рисками для компании аналитик видит замедление мировой экономики на фоне конфликта на Ближнем Востоке, снижение спроса на электромобили, рост затрат на рабочую силу и сырье, зависимость от крупных клиентов.

Zhejiang Sanhua Intelligent Controls - ведущий китайский производитель компонентов для холодильного, климатического и автомобильного оборудования.

