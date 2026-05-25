Бумаги МТС останутся одной из наиболее привлекательных дивисторий на рынке акций РФ - "Газпромбанк Инвестиции"

Бумаги ПАО "МТС", вероятно, останутся одной из наиболее привлекательных дивидендных историй на российском фондовом рынке, говорится в материале аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Эмитент представил финансовые результаты за первый квартал 2026 года.

Эксперты отмечают сильные результаты телеком-сегмента, стабилизацию долговой нагрузки и финансовых расходов. Данные факторы могут привести к росту свободного денежного потока в 2026 году, однако комментарий менеджмента об активном инвестировании в инфраструктуру может подразумевать увеличение капзатрат относительно прошлого года, что может нивелировать эффект от роста операционного денежного потока, обращают внимание они.

При этом динамика финансовых показателей остается позитивной и выглядит привлекательно с точки зрения среднесрочной перспективы.

Совет директоров МТС рекомендовал выплатить дивиденды за 2025 год в размере 35 рублей на одну акцию (доходность к текущей цене составляет примерно 15%). Предложенная дата отсечки - 9 июля 2026 года.

"Объявленный дивиденд станет последней выплатой по текущей дивидендной политике компании на 2024-2026 годы, которая предусматривает дивидендную выплату в размере не менее 35 рублей на одну акцию, - отмечают аналитики в обзоре. - Мы полагаем, что в ходе дальнейшего пересмотра дивполитики размер дивиденда на следующие три года может составить около 40 рублей на одну акцию, что соответствует доходности около 17,2% к текущей цене, и акции МТС останутся одной из наиболее привлекательных дивидендных историй на российском рынке".

