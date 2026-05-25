Прогнозная цена акций Интер РАО - 8 руб. - "ВТБ Мои инвестиции"

Прогнозная стоимость акций "Интер РАО" на горизонте года составляет 8 рублей за штуку, оценка "позитивная", говорится в материале аналитиков брокера "ВТБ Мои инвестиции".

Несмотря на рост операционных показателей, чистая прибыль компании за 1К26 по МСФО немного скорректировалась, констатируют эксперты. Причина - сокращение финансовых доходов на фоне масштабной инвестиционной программы, которая уже прошла свой пик. Денежные средства за отчетный период сократились на 16,5%, до 414,7 млрд руб., однако база остается достаточной для продолжения финансирования инвестпрограммы.

Сегмент "Сбыт" остается ключевым драйвером роста выручки эмитента, отмечается в комментарии.

"Мы сохраняем позитивный взгляд на акции компании. Несмотря на временное снижение чистой прибыли и высокий CAPEX (+41%), "Интер РАО" сохраняет прочное финансовое положение, устойчивый рост в ключевых сегментах и хорошие долгосрочные перспективы благодаря господдерживаемым энергопроектам, - пишут аналитики. - Наша цель на двенадцать месяцев по акциям - 8 руб. Дивдоходность на год вперед - 10%".

