Консолидация рынка ОФЗ может затянуться до заседания ЦБ РФ по ставке 19 июня - ПСБ

Консолидация рынка ОФЗ может затянуться, как минимум, до заседания ЦБ РФ по ставке 19 июня, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрия Грицкевича.

За прошедшую неделю индекс RGBI остался без существенных изменений, продолжая торги с момента апрельского заседания ЦБ в диапазоне 119-120 пунктов. Данное равновесие, по мнению эксперта, обеспечивается разнонаправленными факторами - текущей позитивной статистикой по инфляции и высокими проинфляционными рисками. При этом основным фактором неопределенности для инвесторов и регулятора остается риск пересмотра параметров бюджета.

В результате, на аукционах Минфина сохраняется неплохой спрос (на прошлой неделе министерство привлекло 156 млрд руб., что является максимумом за месяц). За оставшиеся 5 аукционных дней в рамках квартальной программы остается привлечь лишь 0,3 трлн руб. до плана в 1,5 трлн руб. Однако, учитывая риск увеличения программы заимствований на фоне роста дефицита бюджета, вторичный рынок продолжает консолидацию на достигнутых уровнях, подчеркивает Грицкевич.

"Ожидаем, что консолидация рынка ОФЗ может затянуться, как минимум, до заседания 19 июня, - прогнозирует аналитик ПСБ. - Ожидаем, что снижение "ключа" на 50 б.п. поддержит котировки госбумаг, однако инвесторы продолжат действовать на рынке крайне осторожно до появления новых параметров бюджета ближе к сентябрю".

