Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Консолидация рынка ОФЗ может затянуться до заседания ЦБ РФ по ставке 19 июня - ПСБ
25 мая 2026 года 10:46
Консолидация рынка ОФЗ может затянуться до заседания ЦБ РФ по ставке 19 июня - ПСБ
Консолидация рынка ОФЗ может затянуться, как минимум, до заседания ЦБ РФ по ставке 19 июня, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрия Грицкевича. За прошедшую неделю индекс RGBI остался без существенных изменений, продолжая торги с момента апрельского заседания ЦБ в диапазоне 119-120 пунктов. Данное равновесие, по мнению эксперта, обеспечивается разнонаправленными факторами - текущей позитивной статистикой по инфляции и высокими проинфляционными рисками. При этом основным фактором неопределенности для инвесторов и регулятора остается риск пересмотра параметров бюджета. В результате, на аукционах Минфина сохраняется неплохой спрос (на прошлой неделе министерство привлекло 156 млрд руб., что является максимумом за месяц). За оставшиеся 5 аукционных дней в рамках квартальной программы остается привлечь лишь 0,3 трлн руб. до плана в 1,5 трлн руб. Однако, учитывая риск увеличения программы заимствований на фоне роста дефицита бюджета, вторичный рынок продолжает консолидацию на достигнутых уровнях, подчеркивает Грицкевич. "Ожидаем, что консолидация рынка ОФЗ может затянуться, как минимум, до заседания 19 июня, - прогнозирует аналитик ПСБ. - Ожидаем, что снижение "ключа" на 50 б.п. поддержит котировки госбумаг, однако инвесторы продолжат действовать на рынке крайне осторожно до появления новых параметров бюджета ближе к сентябрю". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ПРОГНОЗ
25 мая 2026 года 19:50
